مصدر بـ المقاصة لـ في الجول: عظيمة الأقرب لخلافة إيهاب جلال

الإثنين، 22 مارس 2021 - 10:35

كتب : حامد وجدي

عظيمة‎

كشف مصدر داخل نادي مصر للمقاصة، أن محمد عبد العظيم "عظيمة"، المدير الفني لظفار العماني، هو الأقرب لخلافة إيهاب جلال في تدريب الفريق.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com، أن مسؤولي الفريق الفيومي اتفقوا مع عظيمة على كل البنود، في انتظار الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

ولم يسبق لعظيمة خوض تجربة الرجل الأول في الدوري المصري من قبل.

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صاحب الـ 52 يتمتع بتجربة عريضة في الأردن والبحرين وعمان، كما عمل مساعدا لمارتن يول في الأهلي.

وترك إيهاب جلال المقاصة لتدريب الإسماعيلي، والفريق الفيومي في المركز السادس بـ 24 نقطة من 15 مباراة.

في الدوري الدوري المصري مصر للمقاصة محمد عبد العظيم عظيمة
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