أبو ريدة: لا أفكر في الترشح لاتحاد الكرة.. وما حدث مع الزمالك غير مقبول

أعلن هاني أبو ريدة عضو اللجنتين التنفيذيتين للاتحادين الإفريقي والدولي، عن عدم تفكيره في الترشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وصرّح أبو ريدة عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "حاليا لا أفكر في الترشح لانتخابات رئاسة اتحاد الكرة، كل شيء بأوانه ولكنني لا أفكر في اتحاد الكرة حاليا لقد أنهيت لتوي انتخابات صعبة في فيفا وكاف، حاليا لا توجد رغبة لدي في العودة لاتحاد الكرة".

وأضاف "90% من أعضاء الجمعية العمومية يريدونني أن أترشح في اتحاد الكرة، لكنني لا أعتقد أنه لدي القدرة على العطاء بشكل كبير في المستوى المحلي".

وواصل "حاليا أفكر فقط في الاحتفال بمئوية اتحاد الكرة المصري والتي ستكون في نهاية العام الجاري".

وأكمل "الجمعية العمومية وثقت في لما رأوه من إيجابيات، الناس تقول هناك أخطاء لا توجد أخطاء لقد تأهلنا لكأس أمم إفريقيا بعد فترة من الغياب ووصلنا للنهائي وخسرنا بسبب الإصابات وعدم وجود سوى 14 لاعبا فقط في النهائي".

وأضاف "تأهلنا لكأس العالم بعد 28 سنة من الغياب والبعض يشعرني كأننا نتأهل كل سنة، واستضفنا كأس أمم إفريقيا 2019 بعدما تفوقنا في السباق على جنوب إفريقيا".

وواصل "عدم ترشحي في انتخابات اتحاد الكرة سيسعد الكثير من الناس".

وعن زيارته لاتحاد الكرة قبل عدة أيام قال أبو ريدة: "اتحاد الكرة بمثابة منزلي لأكثر من 30 عاما فزيارتي له طبيعية تماما، طُلب مني زيارة اتحاد الكرة وذهبت، الناس تناست أنني عضو مكتب تنفيذي في كاف وفيفا فمنصبي يسمح حتى لي بالزيارة".

وتحوّل لتقييم اللجنتين السابقة والحالية في اتحاد الكرة وقال: "مجلس إدارة عمرو الجنايني كان مجموعة جيدة وله إيجابيات وسلبيات مثل الجميع ولكنه أدى مهمته جيدا وهو هنأني بعد فوزي بانتخابات المكتب التنفيذي في الاتحادين الإفريقي والدولي".

وتابع "أشعر برضا عن الفترة التي عملت فيها في اتحاد الكرة، هناك بعض الأشياء لم نتحمل مسؤوليتها وأشياء لم تخرج للعلن لذا أنا أشعر بالرضا عن التجربة".

وكشف "قلت للاتحاد الدولي إنني لن أسمح بأي شخص أجنبي بإدارة اتحاد الكرة في مصر لأن فيفا اعتقد أن لجنة الجنايني أرادت الاستمرار وتأجيل الانتخابات".

وواصل "بعد قرار رئيس الوزراء بتأجيل الانتخابات اتفقت مع الاتحاد الدولي على مد فترة عمل اللجنة الثلاثية الحالية برئاسة أحمد مجاهد رغم أنها جاءت لشهرين فقط في البداية".

وأشاد بأحمد مجاهد "إنه يكرس حياته لكرة القدم وهو شخص مجتهد وعملنا سويا".

وتعجّب: "أبو ريدة له يد فيما يحدث في الكرة في مصر حتى وأنا خارج اتحاد الكرة؟ لو طُلب مني رأيي أبديه من واقع خبرتي وإذا كان العالم يأخذ رأيي فلا يتم الأخذ به في مصر؟ لكن لا أحد يقبل التدخلات أقول فقط مجرد أراء إن طُلب مني".

وأكمل "مساعدة منتخب الشباب في أزمته في تونس؟ أفعل العديد من الأشياء ولا أعلن عنها، وفي تلك الأزمة كان هناك اتصالات مني ومحاولات للمساعدة لكن الأمر كله عبارة عن إهمال وهناك لجنة تعمل لكشف ما حدث".

وتابع "لماذا كان منتخب مصر الوحيد الذي أصيب أعضاؤه بفيروس كورونا؟ كنت أعتقد أن هناك تحامل علينا لكن الأمر كان في غاية الصعوبة".

وأكد "نأخذ حقوقنا بزيادة ومصر لها احترام كبير على المستوى الدولي".

وكشف "البعض يتحدث حول مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء، فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي قال لي حددوا الموعد ونحن سنوافق، وتحدثت مع مرتضى منصور وحددنا الموعد، هذا الحديث لم يُعلن".

وأوضح "أساعد الأهلي والزمالك لكن الأهلي لا يتحدث، الزمالك كان يشكرني على مساعدته علنا في بعض الأحيان فالبعض اعتقد أنني أساعد الزمالك فقط وهذا غير صحيح".

وأبدى رأيه في ما يدور حول نادي الزمالك قائلا: "ما فعلته اللجنة الأولمبية مع الزمالك غير مقبول، وكاتحاد دولي لا نراه، هناك جمعيات عمومية وضعت لوائح ويجب أن تطبق، ما تأخذه اللجنة الأولمبية بالنسبة لكرة القدم لا نراه".

وبسؤاله عن اتهام اتحاد الكرة بالانحياز للأهلي أجاب "هذا أمر موجود طول العمر بسبب الحساسية بين الناديين، لكن من يجلس على كرسي الرئاسة لا يفكر في الأهلي أو الزمالك من عمل معي كان نسبة كبيرة منهم من أبناء الزمالك ولم يكن هناك أي مشكلة تحدث".

وتابع "الأندية المصرية مظلومة من الأهلي والزمالك؟ هذه هي كرة القدم من يمتلك الإمكانيات يسيطر مثلما يحدث من ريال مدريد وبرشلونة ولكنني أتمنى تغيير ذلك الوضع".

وعن هل يخاف الحكام من الأهلي والزمالك قال: "أكيد بنسبة فنحن بشر، لكن حكام مصر جيدين جدا، وفي إفريقيا الحكم المصري له احترامه ومشهود له بالنزاهة".

وأتم "أنا بورسعيدي ومنتخب مصر هو أولويتي الأولى، لا أشجع أحدا".