سلة – الاتحاد يتغلب على الزمالك والأهلي يتجاوز الطلائع.. والجزيرة ينفرد بالصدارة

الإثنين، 22 مارس 2021 - 23:15

كتب : محمد سمير

الزمالك - الاتحاد - كرة سلة

فاز الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 86-63 في الجولة التاسعة لدوري السوبر لكرة السلة.

كما خسر الزمالك أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 83-74 في مباراة تأخر انطلاقها 40 دقيقة لرفض مراقب اللقاء اللعب في وجود حضور جماهير بعد قرار اتحاد السلة على خلفية أحداث مباراة سموحة والزمالك الماضية.

واكتسح الجزيرة نظيره المصرية للاتصالات بنتيجة 90-55، فيما فاز سبورتنج على سموحة 75-73.

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وبذلك ينفرد الجزيرة بصدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، ومن خلفه يأتي الاتحاد ثانيا برصيد 16 نقطة، والزمالك بنفس الرصيد.

فيما يحتل سبورتنج المركز الرابع برصيد 14 نقطة، ويأتي الأهلي خامسا بـ 13 نقطة.

أمّا المركز السادس فيحتله سموحة بـ 12 نقطة، ثم الاتصالات سابعًا برصيد 10 نقاط، وطلائع الجيش ثامنًا برصيد 10 نقاط أيضا.

وتعد تلك المرحلة ترتيبية بين الفرق الثمانية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية لتحديد البطل.

الزمالك الأهلي الاتحاد
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