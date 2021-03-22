سكاي: لتعويض أجويرو.. مانشستر سيتي يستهدف مهاجم ليفربول السابق

الإثنين، 22 مارس 2021 - 21:04

كتب : FilGoal

هدف داني إنجز مهاجم ساوثامبتون في شباك ليفربول

يرغب نادي مانشستر سيتي في التعادل مع داني إنجز مهاجم ساوثامبتون في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

شبكة "سكاي سبورتس" ذكرت أن مانشستر سيتي يسعى لتعويض هدافه التاريخي سيرخيو أجويرو الذي ينتهي عقده هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن سيتي مهتم بالنرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، لكن قيمته المرتفعة للغاية قد تحول دون إتمام الصفقة.

أخبار متعلقة
مشهد صادم! إبراهيموفيتش يبكي في مؤتمر عودته لمنتخب السويد سكاي: نيمار يقترب من تجديد تعاقده مع سان جيرمان لـ2026.. ومكافأة ضخمة منتظرة البريد الخاطئ.. أزمة تتسبب في عدم انضمام تشوبو موتينج لمنتخب الكاميرون

في المقابل، يبدو إنجز خيارا أكثر واقعية يمكن لـ مانشستر سيتي التعاقد معه بسهولة.

المهاجم الدولي الإنجليزي سينتهي عقده مع ساوثامبتون في صيف 2022، مما سيدفعه القديسين إلى التخلي عنه الصيف المقبل لتجنُب رحيله مجانا حال عدم تجديده عقده.

إنجز (28 عاما) برز قبل عدة سنوات في صفوف بيرنلي، لينتقل إلى ليفربول في صيف 2015 مقابل 8,5 ملايين يورو.

لكن مجموعة من الإصابات الخطيرة طاردت إنجز خلال فترته في أنفيلد ومنعته من المشاركة بشكل مستمر، ليغادر صوب ساوثامبتون في 2018 على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل إليه بشكل نهائي في العام التالي مقابل 22 مليون يورو.

وذكر موقع ليفربول إكو أن الريدز وضعوا بندا في عقد البيع يسمح لهم بالحصول على 20% من قيمة بيعه مستقبلا، مما يعني أن ليفربول سيخرج مستفيدا من صفقة انتقال إنجز إلى سيتي حال حدوثها.

وسجل إنجز 42 هدفا في 92 مباراة خاضها بقميص ساوثامبتون منذ انضمامه إليه قبل حوالي 3 سنوات.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
سكاي: لتعويض أجويرو.. مانشستر سيتي يستهدف مهاجم ليفربول السابق 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شادي محمد لـ في الجول: هذا أبرز ما يجب أن يهتم به موسيماني خلال التوقف 40 دقيقة | الدوري المصري
سلة - الأهلي يضم الأمريكية روبيان باركز 47 دقيقة | رياضات أخرى
مشهد صادم! إبراهيموفيتش يبكي في مؤتمر عودته لمنتخب السويد ساعة | أوروبا
مران المنتخب – ظهور صلاح.. وأيمن أشرف يعاني من خشونة في الركبة ساعة | منتخب مصر
كرة طائرة – الأهلي يحسم القمة أمام الزمالك ويشعل صراع اللقب ساعة | رياضات أخرى
في الجول يكشف سبب إزالة مدرج التتش وما سيحل مكانه 2 ساعة | مصر
مرجان لـ في الجول: كل الشكر لإدارة الأهلي.. وسأواصل خدمة النادي من منصبي الجديد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك