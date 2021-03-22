سكاي: لتعويض أجويرو.. مانشستر سيتي يستهدف مهاجم ليفربول السابق

يرغب نادي مانشستر سيتي في التعادل مع داني إنجز مهاجم ساوثامبتون في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

شبكة "سكاي سبورتس" ذكرت أن مانشستر سيتي يسعى لتعويض هدافه التاريخي سيرخيو أجويرو الذي ينتهي عقده هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن سيتي مهتم بالنرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، لكن قيمته المرتفعة للغاية قد تحول دون إتمام الصفقة.

في المقابل، يبدو إنجز خيارا أكثر واقعية يمكن لـ مانشستر سيتي التعاقد معه بسهولة.

المهاجم الدولي الإنجليزي سينتهي عقده مع ساوثامبتون في صيف 2022، مما سيدفعه القديسين إلى التخلي عنه الصيف المقبل لتجنُب رحيله مجانا حال عدم تجديده عقده.

إنجز (28 عاما) برز قبل عدة سنوات في صفوف بيرنلي، لينتقل إلى ليفربول في صيف 2015 مقابل 8,5 ملايين يورو.

لكن مجموعة من الإصابات الخطيرة طاردت إنجز خلال فترته في أنفيلد ومنعته من المشاركة بشكل مستمر، ليغادر صوب ساوثامبتون في 2018 على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل إليه بشكل نهائي في العام التالي مقابل 22 مليون يورو.

وذكر موقع ليفربول إكو أن الريدز وضعوا بندا في عقد البيع يسمح لهم بالحصول على 20% من قيمة بيعه مستقبلا، مما يعني أن ليفربول سيخرج مستفيدا من صفقة انتقال إنجز إلى سيتي حال حدوثها.

وسجل إنجز 42 هدفا في 92 مباراة خاضها بقميص ساوثامبتون منذ انضمامه إليه قبل حوالي 3 سنوات.