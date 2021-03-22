مرجان لـ في الجول: كل الشكر لإدارة الأهلي.. وسأواصل خدمة النادي من منصبي الجديد

الإثنين، 22 مارس 2021 - 18:41

كتب : أحمد الخولي

محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي

وجه محمد مرجان المدير التنفيذي السابق للأهلي الشكر لإدارة النادي الأحمر بعد رحيله من منصبه.

وقال مرجان لـFilGoal.com: "كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي على اتاحة الفرصة لي بممارسة منصب المدير التنفيذي للنادي الأهلي على مدار 3 سنوات ونصف".

وأضاف "وكل الاحترام لقرارهم بتوجيه الشكر لي لأن المجلس أولا وأخيرا صاحب القرار بحكم انه منتخب من جمعية عمومية".

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وواصل "أتمنى أن أكون قدمت ما نفع النادي خلال فترة مهام منصبي للأعضاء والجماهير وأتمنى التوفيق والنجاح دائما وأبدا للأهلي لأنني أحد أبنائه".

وأتم تصريحاته "سأواصل خدمة النادي من خلال منصبي كنائب في شركة (استادات) وسأعمل على تعزيز الشراكة مع النادي الأهلي".

وعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا ظهر اليوم الإثنين، وقرر خلاله توجيه الشكر إلى محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي وتكليف إبراهيم الكفراوي بمهام المنصب بشكل مؤقت. (طالع التفاصيل)

الأهلي محمد مرجان
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