الأهلي يوجه الشكر لـ محمد مرجان.. والكفراوي بدلا منه بشكل مؤقت

الإثنين، 22 مارس 2021 - 17:53

كتب : حسام نور الدين

محمد مرجان

وجه مجلس الإدارة في اجتماعه ظهر اليوم الاثنين الشكر إلى محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي عن الفترة التي قضاها مع القلعة الحمراء.

وكلفت إدارة الأهلي إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة بمهام المدير التنفيذي للنادي بشكل تطوعي ودون تقاضي أجرا لحين اختيار مدير تنفيذي جديد.

وجاء قرار مجلس الأهلي في ظل التأكيد القاطع من جانب اللجنة القانونية بالنادي، برئاسة المستشار محمود فهمي، على أن الجمع بين المنصبين في النادي والشركة في وقت واحد فيه تعارض للمصالح.

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وتمنى مجلس إدارة الأهلي التوفيق لمحمد مرجان في مهمته الجديدة بعد تعيينه نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة "استادات الوطنية".

وتولى محمد مرجان مهمة المدير التنفيذي للأهلي بعد فوز محمود الخطيب برئاسة النادي الأحمر مطلع عام 2018 الماضي.

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