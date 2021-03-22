ثلاثي الأهلي في الإمارات لاختيار تصميم الزي الجديد لفريق الكرة

يسافر وفد ثلاثي من الأهلي إلى الإمارات في الأيام القليلة المقبلة لاختيار الزي الجديد لفريق كرة القدم.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه الذي عقد اليوم الاثنين بمقر النادي بالجزيرة، الموافقة على سفر كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين إلى الإمارات لاختيار الزي الجديد لفرق الكرة بالنادي.

ويأتي سفر الثلاثي بناء على الدعوة التي تلقاها النادي من شركة «أمبرو للملابس الرياضية» المتعاقدة مع النادي لتوريد ملابس الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين.

وتعاقد الأهلي مع شركة "أمبرو" الإنجليزية مطلع عام 2019.

وكان مجلس إدارة الأهلي عقد اجتماعا ظهر اليوم الإثنين، وقرر خلاله توجيه الشكر إلى محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي وتكليف إبراهيم الكفراوي بمهام المنصب بشكل مؤقت. (طالع التفاصيل)