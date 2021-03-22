ثلاثي الأهلي في الإمارات لاختيار تصميم الزي الجديد لفريق الكرة

الإثنين، 22 مارس 2021 - 18:31

كتب : أحمد الخولي

قميص الأهلي الجديد لموسم 2020-2021

يسافر وفد ثلاثي من الأهلي إلى الإمارات في الأيام القليلة المقبلة لاختيار الزي الجديد لفريق كرة القدم.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه الذي عقد اليوم الاثنين بمقر النادي بالجزيرة، الموافقة على سفر كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين إلى الإمارات لاختيار الزي الجديد لفرق الكرة بالنادي.

ويأتي سفر الثلاثي بناء على الدعوة التي تلقاها النادي من شركة «أمبرو للملابس الرياضية» المتعاقدة مع النادي لتوريد ملابس الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين.

أخبار متعلقة
الأهلي يقرر هدم المدرج القديم بملعب التتش الأهلي يوجه الشكر لـ محمد مرجان.. والكفراوي بدلا منه بشكل مؤقت أسامة عرابي لـ في الجول: أبو جبل كان يستحق الانضمام لـ منتخب مصر

وتعاقد الأهلي مع شركة "أمبرو" الإنجليزية مطلع عام 2019.

وكان مجلس إدارة الأهلي عقد اجتماعا ظهر اليوم الإثنين، وقرر خلاله توجيه الشكر إلى محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي وتكليف إبراهيم الكفراوي بمهام المنصب بشكل مؤقت. (طالع التفاصيل)

كما قرر الأهلي هدم المدرج القديم بملعب التتش. (طالع التفاصيل)

الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
نقطة واحدة قد تكفي.. ماذا تحتاج مصر لتصدر مجموعتها في تصفيات إفريقيا 5 دقيقة | منتخب مصر
حوار – تريزيجيه: أتحدى ظروفا صعبة مع أستون فيلا.. وسداسية غانا كانت بداية طريقنا للمونديال 5 دقيقة | المحترفون
تعرّف على معلقي مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القُمر 41 دقيقة | منتخب مصر
سكاي: لتعويض أجويرو.. مانشستر سيتي يستهدف مهاجم ليفربول السابق ساعة | الدوري الإنجليزي
شادي محمد لـ في الجول: هذا أبرز ما يجب أن يهتم به موسيماني خلال التوقف ساعة | الدوري المصري
سلة - الأهلي يضم الأمريكية روبيان باركز ساعة | رياضات أخرى
مشهد صادم! إبراهيموفيتش يبكي في مؤتمر عودته لمنتخب السويد 2 ساعة | أوروبا
مران المنتخب – ظهور صلاح.. وأيمن أشرف يعاني من خشونة في الركبة 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك