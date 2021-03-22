الأهلي يقرر هدم المدرج القديم بملعب التتش

الإثنين، 22 مارس 2021 - 18:19

كتب : أحمد الخولي

ملعب التتش

قرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم الإثنين برئاسة محمود الخطيب هدم المدرج القديم بملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وجاء ذلك بعد تفعيل ترخيص إزالة المدرج الذي حصل عليه الأهلي في وقت سابق، لتبدأ أعمال الإزالة في الأيام القليلة المقبلة.

يأتي ذلك القرار لأن المدرج معرض للسقوط منذ فترة ولا يتم فتحه أمام الجماهير.

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على أن يستكمل الأهلي تجهيزات وفرش غرف الألعاب الجماعية بالمدرج الجديد لملعب التتش.

وكان مجلس إدارة الأهلي عقد اجتماعا ظهر اليوم الإثنين، وقرر خلاله توجيه الشكر إلى محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي وتكليف إبراهيم الكفراوي بمهام المنصب بشكل مؤقت. (طالع التفاصيل)

الأهلي ملعب التتش
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