الخامس من الاتحاد.. المنتخب الأولمبي يضم كريم يحيى

الإثنين، 22 مارس 2021 - 18:11

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الاتحاد السكندري

أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا للاتحاد السكندري يطلب فيه ضم لاعبه كريم يحيى لصفوف منتخب مصر الأولمبي.

كريم يحيى

النادي : الاتحاد السكندري

مصر ـ الأولمبي

وبالتالي يصبح كريم يحيى خامس لاعب من صفوف زعيم الثغر ينضم للمنتخب الأولمبي بعد كل من محمد صبحي حارس الفريق وعمار حمدي وفوزي الحناوي وعبد الغني محمد.

ويقيم منتخب مصر الأولمبي معسكرا تدريبيا في استاد القاهرة للإعداد لأولمبياد طوكيو التي ستقام في الصيف المقبل.

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وشهدت القائمة ضم شوقي غريب المدير الفني للفريق 32 لاعبا. (تعرف عليهم من هنا)

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق إقامة قرعة الأولمبياد في الـ21 من شهر أبريل المقبل.

وتحددت أسماء المنتخبات المتأهلة لمسابقة كرة القدم باستثناء منتخبين فقط.

المنتخبان المتبقيان سيتأهلان من الدورة المجمعة لمنتخبات امريكا الشمالية، التي تنتهي بنهاية مارس الجاري.

كريم يحيى الاتحاد السكندري مصر الأولمبي
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