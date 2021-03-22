البريد الخاطئ.. أزمة تتسبب في عدم انضمام تشوبو موتينج لمنتخب الكاميرون

الإثنين، 22 مارس 2021 - 17:33

كتب : FilGoal

إريك ماكسيم تشوبو موتينج - بايرن ميونيخ - لاتسيو

لن يكون بمقدور الكاميروني ومهاجم بايرن ميونيخ إريك ماكسيم تشوبو موتينج الانضمام للأسود في مباراتيه في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وقال أنطونيو أوليفيرا مدرب الكاميرون ردا على سؤال بخصوص غياب تشوبو موتينج: "لم يستجب لطلب الاتحاد".

لكن رد كاميل والد اللاعب ووكيل أعماله في تصريح لـ"Naja TV" وقال: "أرسلتم الدعوة إلى البريد الإلكتروني الخطأ، ولم تلحظوا ذلك سوى يوم الإثنين، تلك قلة احترافية".

أخبار متعلقة
فيفا: مدافع واتفورد يحق له تمثيل منتخب المغرب سكاي إيطاليا: السلطات الصحية تسمح للاعبي إنتر الدوليين بالانضمام إلى منتخباتهم ديمبيلي: أصبحت أفضل بدنيا.. وأستعد للمباريات بشكل مختلف

وأضاف "‏الاتحاد الكاميروني تواصل معي لمعرفة السبب، تواصلت مع بايرن ميونيخ والذي أكد لي عدم تلقيه لأي بريد إلكتروني أو دعوة".

ويتصدر منتخب الكاميرون المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط يليه موزمبيق بأربع نقاط بالتساوي مع الرأس الأخضر وأخيرا منتخب توجو يحتل المركز الرابع بنقطة وحيدة.

ويلعب منتخب الكاميرون مبارياته في التصفيات باعتبارها لقاءات ودية إذ أنه هو مستضيف البطولة.

وسبق للاعب صاحب الـ31 عاما ارتداء قميص منتخب الكاميرون في 53 مباراة سجل خلالهم هدفا 13 هدفا وصنع أربعة آخرين.

تشوبو موتينج بايرن ميونيخ الكاميرون
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي يوجه الشكر لـ محمد مرجان.. والكفراوي بدلا منه بشكل مؤقت دقيقة | الدوري المصري
سكاي: نيمار يقترب من تجديد تعاقده مع سان جيرمان لـ2026.. ومكافأة ضخمة منتظرة 2 دقيقة | الدوري الفرنسي
رئيس اتحاد السلاح يكشف لـ في الجول حقيقة انسحاب منتخب مصر أمام إسرائيل في بطولة العالم 6 دقيقة | رياضات أخرى
البريد الخاطئ.. أزمة تتسبب في عدم انضمام تشوبو موتينج لمنتخب الكاميرون 20 دقيقة | إفريقيا
الجهاز الإداري يسبق بعثة الزمالك في السفر إلى الجزائر 29 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
في الدرجة الثانية – لاعبو طنطا يرفضون خوض المران واستقالة المدير الفني 38 دقيقة | مصر
فيفا: مدافع واتفورد يحق له تمثيل منتخب المغرب ساعة | إفريقيا
سكاي إيطاليا: السلطات الصحية تسمح للاعبي إنتر الدوليين بالانضمام إلى منتخباتهم ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك