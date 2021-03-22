البريد الخاطئ.. أزمة تتسبب في عدم انضمام تشوبو موتينج لمنتخب الكاميرون

لن يكون بمقدور الكاميروني ومهاجم بايرن ميونيخ إريك ماكسيم تشوبو موتينج الانضمام للأسود في مباراتيه في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وقال أنطونيو أوليفيرا مدرب الكاميرون ردا على سؤال بخصوص غياب تشوبو موتينج: "لم يستجب لطلب الاتحاد".

لكن رد كاميل والد اللاعب ووكيل أعماله في تصريح لـ"Naja TV" وقال: "أرسلتم الدعوة إلى البريد الإلكتروني الخطأ، ولم تلحظوا ذلك سوى يوم الإثنين، تلك قلة احترافية".

وأضاف "‏الاتحاد الكاميروني تواصل معي لمعرفة السبب، تواصلت مع بايرن ميونيخ والذي أكد لي عدم تلقيه لأي بريد إلكتروني أو دعوة".

ويتصدر منتخب الكاميرون المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط يليه موزمبيق بأربع نقاط بالتساوي مع الرأس الأخضر وأخيرا منتخب توجو يحتل المركز الرابع بنقطة وحيدة.

ويلعب منتخب الكاميرون مبارياته في التصفيات باعتبارها لقاءات ودية إذ أنه هو مستضيف البطولة.

وسبق للاعب صاحب الـ31 عاما ارتداء قميص منتخب الكاميرون في 53 مباراة سجل خلالهم هدفا 13 هدفا وصنع أربعة آخرين.