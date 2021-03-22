الجهاز الإداري يسبق بعثة الزمالك في السفر إلى الجزائر

تقرر سفر بعض أعضاء الجهاز الإداري للزمالك إلى الجزائر قبل بعثة الفريق بعدة أيام تجهيزا لمواجهة مولودية الجزائر.

ويلعب الزمالك ضد المولودية يوم 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويسبق البعثة في السفر إلى الجزائر بيومين بعض أعضاء الجهاز الإداري لترتيب الأوضاع الخاصة بفندق الإقامة وملعب التدريب وتذليل أي عقبة قبل وصول الفريق.

وخسر الزمالك في استاد القاهرة أمام الترجي التونسي بهدف دون رد في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وتجمد رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الترجي إلى النقطة 10 نقاط ليضمن التأهل.

كما رفع مولودية الجزائر رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثاني.

كيف يتأهل الزمالك لدور الثمانية في دوري الأبطال