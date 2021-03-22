فيفا: مدافع واتفورد يحق له تمثيل منتخب المغرب

أصبح من حق المنتخب المغربي الاستفادة من خدمات آدم ماسينا لاعب واتفورد، بعد وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم يسمح له بذلك.

ونشر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانا يوم الإثنين أفاد فيه: "لقد تلقينا خطابا رسميا من فيفا، بخصوص أهلية آدم ماسينا في اللعب للمنتخب المغربي".

وأضاف البيان "سيُسمح لماسينا من الآن باللعب مع المنتخبات الوطنية المغربية".

مدافع واتفورد لعب من قبل مع منتخبات الشباب الإيطالية بعدما ترعرع في إيطاليا.

اللاعب البالغ من العمر 27 عاما شارك في 19 مباراة مع واتفورد هذا الموسم، وسجل هدفين.

The FRMF received an official letter from FIFA, on the international eligibility of Adam Masina, who is now allowed to play for the National Teams of Morocco🇲🇦#DimaMaghrib pic.twitter.com/HRaZrsfB2G — Équipe Nationale du Maroc (@EnMaroc) March 22, 2021

في السياق نفسه، غاب أشرف بنشرقي نجم نادي الزمالك وبدر بانون مدافع الأهلي عن قائمة منتخب المغرب لفترة التوقف الدولي شهر مارس الجاري.

وأعلن وحيد خليلودزيتش مدرب منتخب المغرب الأسبوع الماضي، قائمة فريقه لمواجهتي موريتانيا وبوروندي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والتي خلت من اسم الثنائي.

قائمة المغرب شهدت تواجد منير الحدادي لاعب إشبيلية الذي لعب لمنتخبات إسبانيا من قبل.

بالإضافة إلى حكيم زياش لاعب تشيلسي، بجانب أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان وأيوب الكعبي مهاجم الرجاء.

وتواجد سفيان رحيمي أيضا من الرجاء، ويوسف النصيري مهاجم إشبيلية.

وجاءت قائمة المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية) – منير المحمدي (هاتايا سبور) – أنس الزنيتي (اتحاد طنجة).

الدفاع: عصام شباك (مالاطيا سبور) – نصير مزراوي (أياكس) – أشرف حكيمي (إنتر ميلان) – رومان سايس (ولفرهامبتون)– نايف أكرد (ستاد رين) - زهير فضال (سبورتنج لشبونة) - سفيان شاكلا (خيتافي) - نبيل درار(بروج) - أدم ماسينا (واتفورد).

الوسط: سفيان أمرابط (فيورنتينا) – أيمن برقوق (إينتراخت فرانكفورت) – حكيم زياش (تشيلسي) – عادل تاعربت (بنفيكا) – سليم أملاح (ستاندار لييج) - يحيى جبران(الوداد).

الهجوم: سفيان رحيمي (الرجاء) – زكريا أبو خلال (ألكمار) – يوسف النصيري (إشبيلية) – يوسف العربي (أوليمبياكوس) - أيوب الكعبي (الوداد) - منير الحدادي (إشبيلية) - أسامة طنان (فيتيس).

ويلتقي منتخب المغرب مع موريتانيا وبوروندي يومي 26 و30 مارس الجاري في الجولتين الخامسة والسادسة من المجموعة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.