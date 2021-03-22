سكاي إيطاليا: السلطات الصحية تسمح للاعبي إنتر الدوليين بالانضمام إلى منتخباتهم

الإثنين، 22 مارس 2021 - 16:34

كتب : FilGoal

ميلان شكرينيار - إنتر

سمحت السلطات الصحية في إيطاليا للاعبي إنتر ميلان الدوليين بالسفر للانضمام إلى منتخباتهم وكذلك لبقية الفريق باستئناف التدريبات، وذلك بعد خضوع الفريق بالكامل لمسحة طبية. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي إيطاليا".

وقال التقرير إن فحص الإثنين أثبت وجود حالة وحيدة إيجابية في صفوف الفريق لكنها ليست لأي من الطاقم الفني أو اللاعبين، وبما أن بقية اللاعبين جاءت نتيجتهم سلبية، فسيسمح لهم بالانضمام إلى المنتخبات واستئناف التدريبات.

وكانت كل من كرواتيا وسلوفاكيا والدنمارك وبلجيكا قد طالبوا بالسماح لكل من مارسيلو بروزوفيتش وإيفان بريزتش وميلان شكرينيار وكريستيان إريكسن وروميلو لوكاكو بالانضمام إلى تلك المنتخبات.

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كما طالب منتخب المغرب بنفس الطلب من أجل أشرف حكيمي ومنتخب رومانيا من أجل أندري رادو.

أما بقية لاعبي إنتر الذين لن ينضموا إلى منتخباتهم سيجتمعون من أجل خوض التدريبات يوم الإثنين.

وقد يضطر بعض اللاعبين للدخول في عزل فور وصولهم بلدانهم والبعض قد لا يتمكن من اللعب حتى يوم 31 مارس. لكن التقرير أشار إلى أن تلك فكرة نظرية فقط.

وكانت السلطات الصحية في إيطاليا قد طلبت من نادي إنتر إيقاف كل أنشطته حتى منتصف ليل يوم الأحد، بعد إصابة 4 لاعبين وعضو في الجهاز الفني بفيروس كورونا "كوفيد 19". وتم تأجيل مباراة الفريق ضد ساسولو والتي كان من المفترض إقامتها يوم السبت.

كما تم حظر سفر اللاعبين الأجانب من الانضمام إلى منتخباتهم خلال فترة التوقف الدولي في الشهر الجاري حتى ظهور نتيجة مسحة الإثنين.

وكان كل من سمير هاندانوفيتش ودانيلو دامبروزيو وستيفان دي فراي وماتياس فيسينو قد أصيبوا بفيروس كورونا.

المنتخبات الوطنية ضغطت على السلطات الصحية لكي توافق على ترك لاعبي إنتر يرحلون، ما أغضب النادي كثيرا. (طالع التفاصيل)

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