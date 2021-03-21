لا جازيتا: إنتر مستاء من تصريحات بيرلو وإمكانية انضمام الأجانب لمنتخباتهم رغم الحجر الصحي

أبدى نادي إنتر امتعاضه من تصريحات أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس حول كون النادي بإمكانه الاحتفاظ بلاعبيه خلال التوقف الدولي. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وقال التقرير إن نادي إنتر أبدى امتعاضه من أن لاعبيه الأجانب قد يحصلون على الضوء الأخضر للانضمام إلى منتخباتهم بحلول يوم الإثنين، كما أن تصريحات بيرلو أضافت للأمر سوء ولم تجعل النادي سعيدا.

وكانت السلطات الصحية في إيطاليا قد طلبت من نادي إنتر إيقاف كل أنشطته حتى منتصف ليل يوم الأحد، بعد إصابة 4 لاعبين وعضو في الجهاز الفني بفيروس كورونا "كوفيد 19". وتم تأجيل مباراة الفريق ضد ساسولو والتي كان من المفترض إقامتها يوم السبت.

كما تم حظر سفر اللاعبين الأجانب من الانضمام إلى منتخباتهم خلال فترة التوقف الدولي في الشهر الجاري.

لكن الصحيفة الإيطالية، أوضحت أن الدولة ستسمح للاعبين بالرحيل والانضمام إلى منتخباتهم إن لم تظهر أي حالات إصابة جديدة بالفيروس، وهو ما أغضب إنتر.

وسيخضع النادي لمسحة يوم الإثنين، وفي حالة إذا ما كان الجميع سلبيا ماعدا المصابين، فسيتمكن النادي من ممارسة أنشطته بشكل طبيعي.

وكان كل من سمير هاندانوفيتش ودانيلو دامبروزيو وستيفان دي فراي وماتياس فيسينو قد أصيبوا بفيروس كورونا.

وستمنح السلطات الصحية كذلك الضوء الأخضر للاعبين الأجانب للانضمام إلى معسكرات منتخبات بلادهم في حالة التأكيد على أنهم سيعزلون أنفسهم ولن يتركوا غرفهم سوى للتدرب مع بقية زملائهم.

وأشار التقرير إلى أن عددا من المنتخبات الوطنية تضغط على السلطات الصحية لكي توافق على ترك لاعبيها يرحلون، ما أغضب إنتر كثيرا.

ويجب أن يخضع فريق إنتر بالكامل لعزل صحي يصل إلى 14 يوما ويعتقد أنطونيو كونتي والإدارة أن اللاعبين يجب أن يظلوا في ميلان خلال تلك الفترة دون السماح لهم بمغادرة المدينة.

وصرح بيرلو قائلا: "تلك لحظة إيجابية لإنتر، لأنه سيتمكن من الحفاظ على لاعبيه بدلا من إرسالهم إلى منتخباتهم، من هذا المنطلق، فهم محظوظون".

واعتبر إنتر أن الموقف ليس كما يدعي بيرلو، إذ أنه لم يواجه ساسولو يوم السبت، كما أنه ليس واثقا من قدرته على الحفاظ على لاعبيه الدوليين في ميلان بعد السماح لهم بالسفر حال ثبوت سلبية العينة.

فترة التوقف الدولي الحالية تبدأ منتصف الأسبوع الجاري وتستمر حتى نهاية شهر مارس الجاري.