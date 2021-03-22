استدعاء عبد الله جمعة لـ منتخب مصر بدلا من فتوح بسبب "وعكة صحية رغم سلبية المسحة"

الإثنين، 22 مارس 2021 - 15:58

كتب : أحمد الخولي

عبد الله جمعة - مصر - بوتسوانا

استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر، عبد الله جمعة ظهير الزمالك الأيسر، للانضمام للقائمة التي تسافر إلى العاصمة الكينية نيروبي غدا الثلاثاء.

وجاء هذا القرار، بحسب بيان رسمي من اتحاد الكرة، بعد تعرض زميله أحمد فتوح لـ "وعكة صحية بارتفاع درجة حرارته وخضوعه تحت الملاحظة الطبية تحت اشراف الدكتور محمد أبو العلا بالرغم سلبية مسحته".

وأوضح اتحاد الكرة "فضل الجهاز الفني توجيه الشكر للاعب نظرا لضيق الوقت وارتباط المنتخب الوطني بمباراتين أمام كينيا وجزر القمر واحتياج اللاعب لعده أيام للراحة والتعافي ".

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وأتم "والجدير بالذكر أن اللاعب لم يشارك في مران المنتخب أمس الأحد في بداية التجمع بعد عزل اللاعب داخل غرفته املا شفاءه من نزلة البرد التي تعرض لها قبل بدء المعسكر" .

تعرف على قائمة المنتخب من هنا

ولدى جمعة 4 مباريات دولية مع منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة بثماني نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر يليهما كينيا بثلاث نقاط ثم توجو بنقطة وحيدة.

مصر كينيا جزر القمر عبد الله جمعة
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