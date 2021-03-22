مدرب أستون فيلا ينتقد مهاجميه بعد الخسارة من توتنام

الإثنين، 22 مارس 2021 - 15:52

كتب : FilGoal

لوكاس مورا - توتنام - أستون فيلا

انتقد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا لاعبي الخط الأمامي لفريقه بعد الخسارة من توتنام 0-2 في الدوري الإنجليزي.

وقال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أشعر بخيبة أمل، كان هناك بعض الفترات الجيدة في المباراة ولكن كانت هناك بعض الفترات السيئة".

وأضاف "لسوء الحظ فإن الفترات السيئة هي التي استقبلنا فيها الهدفين، فضلا عن افتقار أستون فيلا للجودة في الثلث الهجومي".

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وتابع "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد وكنا الفريق الأفضل في أول نصف ساعة، لكن فريق توتنام سجل هدفا عكس مجريات اللعب في الشوط الأول من المحاولة الأولى على مرمانا".

وأكمل "عندما تكون لديك فترات جيدة، يجب أن تخلق فرصا وهذا شيء كنا نقوم به في وقت سابق من الموسم ولم نقم به مؤخرا".

ولعب سميث بالثلاثي بيرتراند تراوري وأولي واتكينز ومحمود حسن "تريزيجيه" في الخط الأمامي أمام الفريق اللندني.

وأتم "لقد عملنا على ذلك وعلى اللاعبين في بعض الأحيان أن ينظروا في المرآة مثلنا نفعل نحن كطاقم تدريب".

وفاز توتنام على أستون فيلا بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "فيلا بارك"، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 للدوري الإنجليزي.

سجل كارلوس فينيسيوس، وهاري كين هدفا توتنام في اللقاء.

الفوز رفع رصيد توتنام للنقطة الـ48 مرتقيا للمركز السادس، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ41 في المركز التاسع.

أستون فيلا توتنام
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