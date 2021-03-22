رئيس مولودية الجزائر: نسعى لحسم التأهل من خلال الزمالك.. ولن نفكر في الترجي الآن

قال عبد الناصر الماس رئيس نادي مولودية الجزائر إن فريقه يسعى لحسم التأهل خلال مواجهة الزمالك، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو التأهل من المجموعات، ومواجهة الترجي التونسي ضد تونجيث قد تشكل سباق الصدارة.

وصرح الماس عبر قناة "أون تايم سبورتس": "قلنا في البداية إنها مجموعة قوية جدا خاصة في ظل وجود فرق عريقة ولها تاريخ من المشاركات في بطولة إفريقيا، والزمالك شارك في النهائي الماضي ضد الأهلي".

وواصل "المولودية غاب عن هذه المنافسة لعدة سنوات لكنه يبقى المولودية بشعبيته والدليل وصولنا لهذا الدور".

وتابع "فيما يخص التأهل، حسابيا لم نتأهل بعد، نحن بحاجة إلى نقطة، هناك مواجهة جيدة ضد الزمالك، لكي نضمن التأهل نهائيا".

وأردف "حاليا لا يوجد أي غيابات في الفريق سواء عقوبات أو إصابات، الفريق كامل".

وتطرق للحديث عن مستوى الزمالك: "فوجئنا بتراجع مستوى الزمالك نوعا ما، كما قلت لقد كان في النهائي السابق، وهذا راجع لإعادة هيكلة النادي، وهذا رأيي الشخصي".

وتابع "لكن الزمالك يبقى الزمالك، ولديه تشكيل قوي ويمكنه العودة في أي وقت".

وعند سؤاله عن مواجهة الترجي الأخيرة قال: "لا نفكر في هذه المواجهة، لأنها بعيدة نوعا ما، نفكر في كل مباراة على حدة، الآن نفكر في مواجهة الزمالك، نظرا لأن الترجي ضمن التأهل بنسبة 100%، مهمتنا ستكون ضد الزمالك، ويجب أن نفوز بغض النظر عن أي حسابات أخرى".

وأتم "حسب نتيجة الترجي ضد تونجيث قد نلعب على تصدر المجموعة، لكن الأهم هو حسم التأهل للدور المقبل".

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل في الجزائر ضمن خامس جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين بفارق 6 نقاط عن مولودية الجزائر الثاني و8 نقاط عن الترجي المتصدر.