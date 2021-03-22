بعد توديع الكأس.. سولشاير: أداء يونايتد تأثر بسبب ظروف لم يسبق لها مثيل

الإثنين، 22 مارس 2021 - 14:56

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

أوضح أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه تأثر بكثرة الإصابات التي لحقت به مؤخرا، وأشار إلى أنها أحد أسباب توديع كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخسر يونايتد على يد ليستر سيتي بنتيجة 1-3 في ربع نهائي المسابقة وودع البطولة.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بالطبع نشعر بخيبة أمل لأننا ودعنا البطولة ولكن ربما يكون هذا مجرد مجموع كل العوامل وكل المباريات التي لعبناها مؤخرًا، وكل الإصابات".

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وأضاف "لا أريد أن أختلق أعذارا لكني أحاول أن أجد تفسيرًا، والتفسير هو أنه كان لدينا عدد قليل من اللاعبين الذين عادوا ولم يتدربوا كثيرا ولم يلعبوا منذ فترة وهناك آخرون لعبوا كثيرا لكنهم افتقروا إلى الطاقة التي نراها عادة".

وواصل "أعتقد أننا نبني فريقا يمكنه التعامل مع كثرة الإصابات، لكن لدينا 6 أو 7 إصابات في نفس المركز، وهذا جعل بعض اللاعبين يلعبون كثيرا".

واستمر "هذا شيء علينا التعود عليه. إذا أردنا أن نكون ناجحين يتعين علينا التعامل مع هذا وبالطبع الوصول إلى مستوى أعلى مما قدمناه أمام ليستر".

وشدد المدرب النرويجي "هذا ما نسعى جاهدين لتحقيقه. لقد تأثرنا في ظل هذه الظروف التي لم يسبق لها مثيل".

واردف "لا أعتقد أن أي شخص في العالم، أو في إنجلترا، قد مر بهذه الأوقات من قبل".

وأتم "لقد أعجبت باللاعبين. لقد كانوا ممتازين والركض الذي ركضناه كان ممتازا. لسوء الحظ، لم نتمكن من الظهور بمستوانا الطبيعي ضد ليستر وأحيانًا يحدث ذلك".

كيليتشي إيهيناتشو سجل ثنائية للثعالب وأضاف يوري تيلمانس الثالث، فيما أحرز ماسون جرينوود هدف الشياطين الحمر الوحيد.

ليستر سيتي مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير
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