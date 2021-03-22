صلاح يعد جماهير ليفربول بتحسن الأوضاع في الدوري ودوري الأبطال

وعد محمد صلاح نجم ليفربول جماهير ناديه بتحسن الأوضاع في الدوري الإنجليزي ومحاولة تخطي عقبة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير 2021 بنادي ليفربول، ليحصد الجائزة للمرة الثالثة في الموسم الحالي بعد أن فاز بها في شهري ديسمبر ويناير.

وقال صلاح لموقع ناديه عقب حصوله على الجائزة: "الفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر مرة أخرى شعور جميل".

وأضاف الدولي المصري "أنا سعيد أكثر بنتائجنا الأخيرة، وأتمنى أن نواصل الانتصارات".

في الأسبوع الماضي انتصر ليفربول في مباراتين متتاليتين لأول مرة منذ نهاية يناير الماضي، حين فاز على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وتابع صلاح "الأمر صعب علينا جميعًا بسبب الوضع الذي مررنا به والمركز الذي نحتله في الدوري الإنجليزي، لكنني أعتقد أن الأمور ستتحسن".

ليفربول حامل اللقب والذي احتل صدارة الدوري الإنجليزي حتى يناير الماضي، يتواجد حاليا في المركز السابع، بفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد الوصيف، فيما يغرد مانشستر سيتي في الصدارة وحيدا.

ويؤمن صلاح بأن صلاح ليفربول يسير بشكل جيد في دوري أبطال أوروبا، بعدما تأهل الفريق لربع النهائي، ليواجه ريال مدريد الشهر المقبل.

وأوضح "لا أريد أن أتحدث فقط عن موسمي لأننا نلعب كفريق، لذلك أقول إنه موسم صعب علينا جميعا ونحتاج فقط إلى الاستمرار في الفوز بالمباريات".

ولعب صلاح 40 مباراة حتى الآن هذا الموسم، سجل 25 هدفا بواقع 17 في الدوري، 5 في دوري أبطال أوروبا، 3 في كأس إنجلترا.

وشدد صلاح "سنبذل أقصى جهدنا للفوز بالمباريات القليلة القادمة ونأمل أن نتمكن من فعل ذلك والقيام بعمل جيد أيضا في دوري الأبطال".

لاعب بازل السابق يتواجد حاليا في معسكر منتخب مصر الذي يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر هذا الشهر في تصفيات بطولة أمم إفريقيا المقبلة.

عقب نهاية معسكر منتخب مصر سيعود صلاح ليلعب مع ليفربول ضد أرسنال يوم السبت الثالث من أبريل، قبل مواجهة ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء، ثم لقاء أستون فيلا في الدوري الإنجليزي السبت التالي، على أن يلعب لقاء الإياب ضد الملكي يوم الأربعاء.