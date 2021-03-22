للشهر الثالث على التوالي.. صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعبي ليفربول

فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير 2021 بنادي ليفربول الإنجليزي.

وحصد صلاح الجائزة للمرة الثالثة في الموسم الحالي بعد أن فاز بها في شهري ديسمبر ويناير.

النجم المصري سجل 3 أهداف في الشهر الماضي.

صلاح سجل أهدافه في شباك مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي وأمام لايبزيج في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتفوق الجناح المصري على كورتيس جونز وترينت ألكسندر أرنولد في التصويت الجماهيري.

He's done it again 🤩@MoSalah has been voted your @StanChart Player of the Month for February 👏 pic.twitter.com/zMVLaCa1dD — Liverpool FC (@LFC) March 22, 2021

وكان صلاح قد حصد جائزة أفضل هدف لليفربول في كل أشهر الموسم الجاري.

ولعب صلاح 40 مباراة حتى الآن هذا الموسم، سجل 25 هدفا بواقع (17 في الدوري)، (5 في دوري أبطال أوروبا)، (3 في كأس إنجلترا).

لاعب بازل السابق يتواجد حاليا في معسكر منتخب مصر الذي يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات بطولة أمم إفريقيا المقبلة هذا الشهر.