المقاصة: الإسماعيلي طلب جلال أكثر من مرة.. هو منقذهم الوحيد كما فعل معنا

الإثنين، 22 مارس 2021 - 12:45

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - المصري - بيراميدز

كشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، أن الإسماعيلي طلب التعاقد مع مدربه السابق إيهاب جلال أكثر من مرة، حتى وافق النادي الفيومي.

وقال سليم عبر إذاعة أون سبورت: لقد طلب الإسماعيلي أكثر من مرة التعاقد مع إيهاب جلال".

وشدد "إيهاب جلال هو المنقذ الوحيد للإسماعيلي مثلما أنقذنا، ووافقنا على رحيله، لأن موقفنا جيد في مسابقة الدوري ونتواجد في المنطقة الدافئة".

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وأكمل "كنا سنكون طماعين إذا صممنا على استمرار إيهاب جلال. احتراما للوائح اتحاد الكرة، قررنا إقالة إيهاب جلال وتوجيه خطاب الشكر له كإجراء ينهي العلاقة بشكل أفضل".

وأتم بأن الأسماء المرشحة لخلافته ضياء السيد وإسماعيل يوسف وعظيمة ومحمد أبو رحاب.

وفي وقت سابق، كشف مصدر داخل نادي مصر للمقاصة، أن محمد عبد العظيم "عظيمة"، المدير الفني لظفار العماني، هو الأقرب لخلافة إيهاب جلال في تدريب الفريق.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com، أن مسؤولي الفريق الفيومي اتفقوا مع عظيمة على كل البنود، في انتظار الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

ولم يسبق لعظيمة خوض تجربة الرجل الأول في الدوري المصري من قبل.

صاحب الـ 52 يتمتع بتجربة عريضة في الأردن والبحرين وعمان، كما عمل مساعدا لمارتن يول في الأهلي.

وترك إيهاب جلال المقاصة لتدريب الإسماعيلي، والفريق الفيومي في المركز السادس بـ 24 نقطة من 15 مباراة.

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