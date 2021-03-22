بيرلو: ظهرنا بشكل سيئ في كل النواحي أمام بينيفينتو

الإثنين، 22 مارس 2021 - 12:35

كتب : FilGoal

مؤتمر بيرلو

انتقد أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس أداء لاعبيه في مباراة بينيفينتو التي خسرها البيانكونيري وقلصت من آماله في إمكانية اقتناص الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وخسر حامل اللقب من بينيفينتو المغمور ضمن الجولة 28 وظل الفارق في الصدارة مع إنتر عند 10 نقاط بعدما لعب الفريقين العدد نفسه من المباريات.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنا نحتاج لتقديم أداء أفضل ولكننا ظهرنا بشكل سيئ من جميع النواحي".

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وأضاف "كانت جميع الأمور سيئة أمام بينيفينتو من ناحية سلوكنا وحلولنا الفنية".

وتابع بطل كأس العالم 2006 "كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة لأن بينفينتو فريق منظم، يدافع بخطوط متقاربة".

الفوز رفع رصيد بينفينتو إلى النقطة الـ29 مرتقيا للمركز الـ16، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة الـ55 متراجعا للمركز الرابع.

وشدد "كنا نحتاج إلى أن نظل هادئين وأن نستفيد أكثر من الأجنحة ولكننا وقعنا في العديد من الأخطاء".

وأكمل "كنا نحتاج أن نكون أكثر رغبة في تحقيق الفوز لأننا كنا نمتلك فرصة حقيقية لتقليص الفارق في جدول الترتيب. نحتاج أن نغير عقليتنا".

وأتم بيرلو "نرتدي قميص يوفنتوس وهو قميص له قيمته ويجب أن نقدره. يجب أن يكون سلوكنا مختلف في مثل تلك المباريات".

أدولفو جايش سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ69 من عمر اللقاء.

أندريا بيرلو يوفنتوس بينيفينتو
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