مورينيو: من الصعب السيطرة على غرفة الملابس في وجود الأنانية والوكلاء.. وسعيد برد فعل اللاعبين

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنام إنه ليس من السهل السيطرة على غرفة الملابس وتناغمها بسبب أشياء مثل الأنانية والوكلاء والتواصل بينهم وبين الصحف، كما أشار إلى أنه كان سعيد برد فعل لاعبيه ضد أستون فيلا.

وصرح مورينيو عبر شبكة "سكاي سبورتس": "كرة القدم ليست سهلة هذه الأيام فيما يخص الحفاظ على التناغم في غرفة الملابس".

وواصل "الأنانية في الأجواء والاهتمامات الفردية كذلك، الوكلاء أيضا، التواصل بين الوكلاء والصحف أيضا".

وأكمل "بدلا من تطوير شعور كفريق وترابط قائم على أنك تفعل شيئا من أجلي وأفعل شيئا من أجلك، أو سأفوز إن لعبت 90 دقيقة وسأفوز إن كنت في المدرجات".

وتابع "إنه شيء بحاجة للوقت لكي تطوره في المجموعة، هذه الأيام تحتاج للوقت لأن المجتمع والوضع النفسي للاعبين الشباب ليس سهلا".

وأردف "أرغب في أن أكون فخورا بلاعبي، لا يهم النتيجة، خلال مسيرتي كنت فخورا بلاعبي في أوقات الخسارة".

واستطرد "لم أكن فخورا يوم الخميس أو في ملعب الإمارات، بالنسبة لي الأمر أكبر من التفكير في مركزنا أو أين سننهي الموسم أو إن كنا سنفوز بنهائي كأس الرابطة، الأفضل هو تطوير روح نحن بحاجة إليها".

وكان توتنام قد خسر أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 2-1 ثم خسر من دينامو زغرب 3-0 في إياب دور الـ16 ليودع بطولة الدوري الأوروبي.

وتابع المدرب البرتغالي "لا يمكنني فعل ذلك وحدي، يجب أن أفعل ذلك مع فريقي ولاعبي في غرفة الملابس".

وأوضح "ضد أستون فيلا كنت سعيدا للغاية بما فعلوه".

وواصل "أنا سعيد للغاية بالنتيجة والأداء والسلوك، لست سعيدا بشعور إن كنت فعلتها الليلة لما لم يحدث ذلك منذ 48 ساعة؟ تلك المباراة يوم الخميس ستكون ندبة ستظل لوقت طويل".

وأكمل "تلك الندبة لن تشفى لأننا فزنا، لكن الثناء بالكامل للاعبين لأنهم كانوا فريقا وقاتلوا معا، دخلوا للمباراة بصدق، تلك هي الكرامة التي يجب أن يتحلى بها لاعبي كرة القدم، يجب أن تكون في كل مباراة".

واسترسل "أعتقد أن التحدي لهذا الفريق هو أن يؤدي بمثل هذه الطريقة وليس أن تكون مجرد رد فعل لنتيجة أو نتيجتين سيئتين، لكن أن يكون لدينا هذا هو السلوك والحالة الجماعية في كل مباراة".

وأردف "سنخسر مباريات وسنلعب بشكل سيء، لكن أن تكون لدينا تلك المعايير الإنسانية في كل مباراة هي التحدي القادم للفريق".

وأضاف "بالنسبة لي كان هذا انتصار غرفة الملابس وروحهم وللمجموعة التي شعرت بالخجل مما حدث خلال الأسبوع الماضي".

وأتم "أعتقد أن الخجل شعور رجولي دائما، عدم الاهتمام ليس للرجال، أن تكون خجلا هو رد فعل رجالي وهو ما حدث وأنا سعيد من أجلهم".

وفاز توتنام بنتيجة 2-0 أمام أستون فيلا ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.