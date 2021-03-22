كومان: مباراة سوسيداد أثبتت قدرتنا للمنافسة على كل البطولات

يرى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة أن انتصار فريقه على ريال سوسيداد يثبت أنهم لديه القدرة للمنافسة على جميع البطولات.

وفاز برشلونة على ريال سوسيداد بنتيجة 6-1 على ملعب أنويتا في الجولة 28 للدوري الإسباني.

وقال كومان عقب الفوز "أعتقد أننا لعبنا مباراة رائعة، وكان من الصعب علينا أن نسجل الهدف الأول لكننا سيطرنا على المباراة بعد الهدف الثاني وصنعنا العديد من الفرص".

وأضاف "من المهم أن نلعب بهذه الفاعلية في مباراة مُعقدة كتلك".

واستمر "الصورة التي قدمناها في مباراة اليوم كانت من أهم الأشياء، وقدمنا برهانا على أننا ننافس على كل البطولات".

وأكمل "من المهم أن يكون لدينا عناصر تسجل الأهداف بجانب ليونيل ميسي لأن الفرق لن تستطيع الدفاع ضدنا في هذه الحالة".

وأوضح "لقد قمنا بتطوير طريقة لعبنا دون الكرة بالإضافة لتطوير العديد من الجوانب الأخرى".

وأتم "أي مباراة لنا أو لأتلتيكو أو لريال مدريد ستكون صعبة حتى نهاية الموسم، وعلينا أن نواصل التقدم".

الانتصار رفع رصيد برشلونة لـ62 نقطة ليحتل المركز الثاني ويقلص الفارق بينه وبين أتلتيكو مدريد المتصدر إلى 4 نقاط صاحب الـ66 نقطة، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 60 نقطة.