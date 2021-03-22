جريزمان: الجميع قادر على صنع الفارق في برشلونة

يرى أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة أن الفريق لديه عناصر قادرة على صنع الفارق.

وفاز برشلونة على ريال سوسيداد بنتيجة 6-1 على ملعب أنويتا في الجولة 28 للدوري الإسباني.

وقال جريزمان في تصريحات عقب المباراة: "لدى برشلونة أوقات صعبة على هذا ملعب في السابق".

وتابع "الهدف الأول يكون دائما صعبا للغاية لكننا قمنا بعمل رائع وحصلنا على الكرات الهوائية وكانت مباراة عظيمة لنا".

واستمر "ما نهتم به هو تسجيل الأهداف، أحيانا لا نسجل لكننا نعمل على حل هذا الأمر".

وأضاف "الفريق لديه عقلية رائعة والجميع قادر على صنع الفارق فنحن مجموعة واحدة ومعا نستطيع تحقيق أشياء عظيمة".

وأردف "الأفضل لي هو أن أتواجد على أرض الملعب وأن أتأقلم مع أسلوب لعب الفريق".

وواصل "علينا أن ننظر لأنفسنا وأن نفوز بكل شيء، وفقا لما قدمناه في مباراة اليوم فنحن نستطيع تحقيق الكثير".

وأتم "يجب الإشادة بالمدير الفني (رونالد كومان) لما حققناه اليوم".

الانتصار رفع رصيد برشلونة لـ62 نقطة ليحتل المركز الثاني ويقلص الفارق بينه وبين أتلتيكو مدريد المتصدر إلى 4 نقاط صاحب الـ66 نقطة، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 60 نقطة.