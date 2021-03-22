نابولي يشعل صراع المقاعد الأوروبية بفوز ثمين على روما

فاز نابولي على مضيفه روما بهدفين دون رد في ملعب أوليمبيكو بالجولة 28 من الدوري الإيطالي.

الهداف التاريخي لـ نابولي، دريس ميرتنز، سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 27 و34.

ليرفع نابولي رصيده إلى 53 نقطة في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة في رصيده، متفوقا على روما الذي تجمّد رصيده عند 50 نقطة في المركز السادس.

ويستطيع نابولي القفز إلى المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا حال فوزه بمباراته المؤجلة من الدور الأول أمام يوفنتوس.

ويعد هذا الفوز هو الرابع لـ نابولي في آخر 5 تنقلات له إلى العاصمة لمواجهة روما بالدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة تسجيل ميرتنز لهدفه رقم 100 بقميص نابولي في الدوري الإيطالي.

ليصير اللاعب الدولي البلجيكي على بُعد 3 أهداف فقط من الانفراد برقم الأكثر تسجيلا لـ نابولي في تاريخ الدوري.