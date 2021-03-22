باريس سان جيرمان ينقض على الصدارة برباعية تاريخية في شباك ليون

فاز باريس سان جيرمان على مضيفه أوليمبيك ليون بأربعة أهداف مقابل هدفين في ملعب جروباما، بالجولة 30 من الدوري الفرنسي.

وسجّل أهداف باريس سان جيرمان: كيليان مبابي في مناسبتين، ودانيلو بيريرا، وآنخل دي ماريا. فيما سجل هدفي ليون: إسلام سليماني، وماكسويل كورنيه.

ليقفز باريس سان جيرمان إلى صدارة الدوري الفرنسي برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف عن ليل الذي خسر الأحد أمام نيم أوليمبيك بشكلٍ مفاجئ.

فيما تجمّد رصيد ليون عند 60 نقطة في المركز الثالث وفوّت فرصة القفز إلى الصدارة حال انتصاره.

وبذلك عاد باريس سان جيرمان للصدارة لأول مرة منذ أن فقدها في الجولة 22.

ليحقق باريس سان جيرمان الفوز بالأربعة في ملعب ليون لأول مرة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة تسجيل مبابي لهدفه رقم 100 في مسيرته بالدوري الفرنسي الممتاز.

المباراة عرفت أيضا عودة البرازيلي نيمار جونيور بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته لعدة أسابيع، وتواجد على مقاعد البدلاء.

سان جيرمان دخل في الموضوع سريعا وتقدم في النتيجة بواسطة مبابي بالدقيقة 15 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد فوضى دفاعية.

قبل أن يضاعف البرتغالي دانيلو النتيجة بهدفٍ ثانٍ بتسديدة أرضية قوية وقف مواطنه أنتوني لوبيس عاجزا أمامها في الدقيقة 32.

في الدقيقة 47 ابتعد دي ماريا بالنتيجة وسجل هدفا ثالث بعد أن مرت ركلته الحرة فوق كل الرؤوس وعرفت طريقها مباشرةً نحو الشباك.

ثم اختتم مبابي أهداف سان جيرمان في الدقيقة 52 بعد انطلاقة سريعة في ظهر دفاع ليون.

انتهت موجة سان جيرمان، وجاء الدور على أصحاب الأرض ليبدأوا في هز الشباك.

الجزائري إسلام سليماني كان من فك شفرة مرمى كيلور نافاس بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء افتتح بها التسجيل لـ ليون في الدقيقة 62.

ثم ظهر نيمار أخيرا في الدقيقة 70 بدخوله بديلا لـ مبابي.

قبل أن يختتم الإيفواري كورنيه الأهداف ويهز شباك نافاس بهدفٍ ثانٍ لفريقه بعد تمريرة طولية من الموهوب ريان شرقي.