ليلة مصالحة مورينيو.. توتنام يقترب من المربع بثنائية في أستون فيلا

اقترب توتنام بشدة من المركز الرابع بعد فوز هام على أستون فيلا، في ليلة مصالحة جوزيه مورينيو.

بعد توديع الدوري الأوروبي، شن مورينيو هجوما قويا على لاعبيه لافتقاد الروح. واليوم اختفت احتفالات الاستثنائي الصاخبة مع الأهداف، لكن لاعبو توتنام صالحوا مدربهم بفوز هام.

فاز توتنام على أستون فيلا بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "فيلا بارك"، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 للدوري الإنجليزي.

سجل كارلوس فينيسيوس، وهاري كين هدفا توتنام في اللقاء.

الفوز رفع رصيد توتنام للنقطة الـ48 مرتقيا للمركز السادس، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ41 في المركز التاسع.

التشكيل

دين سميث مدرب أستون فيلا، بدأ بـ محمود حسن "تريزيجيه" النجم المصري في التشكيل الأساسي، فيما تواجد أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

في المقابل، بدأ مورينيو بـ هاري كين وكارلوس فينيسوس في الهجوم.

وصف المباراة

توتنام بدأ المباراة ضاغطا لحسم اللقاء من البداية.

وفي الدقيقة الـ29 جاء الهدف الأول. تمريرة من هاري كين إلى لوكاس مورا، والذي أرسل عرضية، سجلها كارلوس فينيسوس في المرمى الخالي.

الهدف هو الأول لـ كارلوس فينيسيوس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مورينيو لم يحتفل بالهدف، في رسالة للاعبيه بأنه ليس كافيا، ولينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

الشوط الثاني

جوزيه مورينيو أجرى أولى التبديلات في الدقيقة الـ57 بدخول بن ديفيز بدلا من سيرخيو ريجولين.

دين سميث رد بدخول أنور الغازي بدلا من بيرتراند تراوري في الدقيقة الـ60.

والبديل الغازي كاد يسجل التعادل فور دخوله بتصويبة رائعة، لكنها مرت بجانب القائم.

دين سميث تدخل مجددا في الدقيقة الـ66 بدخول روس باركلي بدلا من مورجان سانسين، ورد مورينيو في نفس اللحظة بدخول ستيفين بيرجوين بدلا من جيوفاني لو سيلسو.

وبمجهود فردي رائع، تحصل هاري كين على ركلة جزاء في الدقيقة الـ67 بعد مخالفة من تيرون مينجز داخل منطقة الجزاء.

هاري كين سجل ركلة الجزاء بنفسه في المرمى، ليسجل الهدف الثاني لفريقه.

الهدف هو الـ17 لـ هاري كين في الدوري هذا الموسم، ليتشارك صدارة هدافي المسابقة مع محمد صلاح.

أستون فيلا حاول التعويض، وكاد تريزيجيه يسجل الأول في الدقيقة الـ73 بعد اختراق ثم تصويبة بيسراه بجانب القائم.

في المقابل كاد توتنام يضيف الثالث في الدقيقة الـ77. بيير هويبيرج استخلص الكرة لنفسه بشكل رائع على حدود منطقة الجزاء، ثم سدد بقوة، لكن إيميليانو مارتينيز تصدى لها بصعوبة.

إلى هنا انتهى دور تريزيجيه في المباراة، ليغادر بالدقيقة الـ79 ويشارك كينيان ديفيز بدلا منه.

موسى سيسوكو شارك بدلا من تانجوي ندومبيلي في الدقيقة الـ81 بآخر تبديلات اللقاء.

محاولات أستون فيلا استمرت، وسدد روس باركلي بقوة بالدقيقة الـ82، لكن جافيت تانجانجا استبسل أمامه وتصدى للكرة، لينتهي اللقاء بفوز توتنام بهدفين.