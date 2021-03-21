الثعالب تفترس الشياطين.. ليستر يُقصي يونايتد من كأس إنجلترا

الأحد، 21 مارس 2021 - 20:53

كتب : FilGoal

ليستر سيتي - مانشستر يونايتد

تأهل ليستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف.

وضرب ليستر سيتي موعدا مع ساوثامبتون في نصف النهائي، بعد التفوق على مانشستر يونايتد في ملعب كينج باور معقل الثعالب.

ويلتقي الفائز من ليستر وساوثامبتون في نهائي البطولة مع المتأهل من تشيلسي ومانشستر سيتي.

أخبار متعلقة
أرتيتا: أنا محبط للغاية.. هذه المباراة ستصيبني بالكوابيس هدية من السماء لـ سان جيرمان.. ليل يسقط أمام نيم المتواضع قرعة كأس الاتحاد – سيتي يواجه تشيلسي بنصف النهائي

وتقام مباريات نصف النهائي والنهائي بالكامل في ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وصف المباراة

تقدم ليستر سيتي في الدقيقة 24 بهدف سجله المهاجم النيجيري كليتشي إيناتشو بعدما قطع كرة من دفاع يونايتد وراوغ الحارس ووضعها في الشباك الخالية.

ثم تعادل يونايتد عن طريق ماسون جرينوود بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من دوني فان دي بيك.

ومع بداية الشوط الثاني انطلق جيمي فاردي ومر من هاري ماجواير وسدد كرة مرت جوار القائم وكاد يسجل الثاني لليستر.

واستمر الهجوم من ليستر وانطلق لاعب الوسط يوري تيليمانس بالكرة وتوغل بين دفاع مانشستر يونايتد ثم سدد كرة قوية سكنت شباك دين هيندرسون في الدقيقة 52 مسجلا هدف للثعالب.

واستمر تفوق ليستر الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 78 بضربة رأسية من المهاجم النيجيري إيناتشو بعد عرضية من مارك ألبرايتون.

ومرت الدقائق المتبقية دون تغيير في النتيجة ليفوز ليستر سيتي على مانشستر يونايتد.

ليستر سيتي مانشستر يونايتد كأس إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
جدار أوبلاك ينقذ أتليتكو.. ألافيس يفشل في تقديم هدية لـ برشلونة وريال مدريد 8 دقيقة | الدوري الإسباني
تصفيات إفريقيا - شادي محمد لـ في الجول: هناك علامات استفهام على بعض اللاعبين.. وكان يجب انضمام أبو جبل 18 دقيقة | منتخب مصر
علاقة رونالدينيو بـ مصر.. ارتبط بالأهلي وكاد أن يعتزل في الزمالك 25 دقيقة | الدوري المصري
ختام بطولة "مكادي هايتس" لكرة القدم الخماسية وسط حضور نجوم الرياضة 30 دقيقة | مصر
عودة من بعيد.. ميلان يهزم فيورنتينا ويؤمن المركز الثاني 37 دقيقة | الدوري الإيطالي
تشكيل برشلونة – كومان لا يغير فريقا فائزا أمام سوسيداد 39 دقيقة | الدوري الإسباني
الثعالب تفترس الشياطين.. ليستر يُقصي يونايتد من كأس إنجلترا 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أستون فيلا – تريزيجيه أساسي ضد توتنام والمحمدي بديل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك