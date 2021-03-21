الثعالب تفترس الشياطين.. ليستر يُقصي يونايتد من كأس إنجلترا
الأحد، 21 مارس 2021 - 20:53
كتب : FilGoal
تأهل ليستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف.
وضرب ليستر سيتي موعدا مع ساوثامبتون في نصف النهائي، بعد التفوق على مانشستر يونايتد في ملعب كينج باور معقل الثعالب.
ويلتقي الفائز من ليستر وساوثامبتون في نهائي البطولة مع المتأهل من تشيلسي ومانشستر سيتي.
وتقام مباريات نصف النهائي والنهائي بالكامل في ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.
وصف المباراة
تقدم ليستر سيتي في الدقيقة 24 بهدف سجله المهاجم النيجيري كليتشي إيناتشو بعدما قطع كرة من دفاع يونايتد وراوغ الحارس ووضعها في الشباك الخالية.
Iheanacho pounces 💥#EmiratesFACup @LCFC pic.twitter.com/fsDMmmokJm— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 21, 2021
ثم تعادل يونايتد عن طريق ماسون جرينوود بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من دوني فان دي بيك.
Donny van de Beek lets it run... Mason Greenwood applies the finish 🔥#EmiratesFACup @ManUtd pic.twitter.com/CDqzxpVKik— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 21, 2021
ومع بداية الشوط الثاني انطلق جيمي فاردي ومر من هاري ماجواير وسدد كرة مرت جوار القائم وكاد يسجل الثاني لليستر.
واستمر الهجوم من ليستر وانطلق لاعب الوسط يوري تيليمانس بالكرة وتوغل بين دفاع مانشستر يونايتد ثم سدد كرة قوية سكنت شباك دين هيندرسون في الدقيقة 52 مسجلا هدف للثعالب.
Youri Tielemans 💥💥💥#EmiratesFACup @LCFC pic.twitter.com/sKAElg6f1n— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 21, 2021
واستمر تفوق ليستر الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 78 بضربة رأسية من المهاجم النيجيري إيناتشو بعد عرضية من مارك ألبرايتون.
Iheanacho is on fire 🔥#EmiratesFACup @LCFC pic.twitter.com/uNX0fc48n0— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 21, 2021
ومرت الدقائق المتبقية دون تغيير في النتيجة ليفوز ليستر سيتي على مانشستر يونايتد.