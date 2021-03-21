الثعالب تفترس الشياطين.. ليستر يُقصي يونايتد من كأس إنجلترا

تأهل ليستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف.

وضرب ليستر سيتي موعدا مع ساوثامبتون في نصف النهائي، بعد التفوق على مانشستر يونايتد في ملعب كينج باور معقل الثعالب.

ويلتقي الفائز من ليستر وساوثامبتون في نهائي البطولة مع المتأهل من تشيلسي ومانشستر سيتي.

وتقام مباريات نصف النهائي والنهائي بالكامل في ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وصف المباراة

تقدم ليستر سيتي في الدقيقة 24 بهدف سجله المهاجم النيجيري كليتشي إيناتشو بعدما قطع كرة من دفاع يونايتد وراوغ الحارس ووضعها في الشباك الخالية.

ثم تعادل يونايتد عن طريق ماسون جرينوود بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من دوني فان دي بيك.

Donny van de Beek lets it run... Mason Greenwood applies the finish 🔥#EmiratesFACup @ManUtd pic.twitter.com/CDqzxpVKik — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 21, 2021

ومع بداية الشوط الثاني انطلق جيمي فاردي ومر من هاري ماجواير وسدد كرة مرت جوار القائم وكاد يسجل الثاني لليستر.

واستمر الهجوم من ليستر وانطلق لاعب الوسط يوري تيليمانس بالكرة وتوغل بين دفاع مانشستر يونايتد ثم سدد كرة قوية سكنت شباك دين هيندرسون في الدقيقة 52 مسجلا هدف للثعالب.

واستمر تفوق ليستر الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 78 بضربة رأسية من المهاجم النيجيري إيناتشو بعد عرضية من مارك ألبرايتون.

ومرت الدقائق المتبقية دون تغيير في النتيجة ليفوز ليستر سيتي على مانشستر يونايتد.