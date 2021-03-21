تشكيل أستون فيلا – تريزيجيه أساسي ضد توتنام والمحمدي بديل

الأحد، 21 مارس 2021 - 20:40

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - أستون فيلا - نيوكاسل

أعلن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا عن تشكيل فريقه لمواجهة توتنام في مباراة مؤجلة من الجولة 18 للدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل تواجد محمود حسن "تريزيجيه" فيما يجلس أحمد المحمدي على دكة البدلاء.

ويلعب ماتي كاش بدلا من المحمدي في الجانب الأيمن.

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وجاء تشكيل أستون فيلا على النحو التالي:

الحارس: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: مات تارجت – تيرون مينجيس – إزري كونسا – ماتي كاش.

الوسط: مورجان سانسون – دوجلاس لويز – جون ماكين.

الهجوم: بيرتراند تراوري – أولي واتكينز – تريزيجيه.

أستون فيلا محمود حسن تريزيجيه أحمد المحمدي
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