مدير يوفنتوس يحسم مستقبل كريستيانو رونالدو

كشف فابيو باراتيتشي مدير نادي يوفنتوس، عن حقيقة بيع كريستيانو رونالدو في الصيف المقبل.

يوفنتوس تعرض لهزيمة مفاجئة وصادمة أمام بينيفنتو بهدف دون رد في الدوري الإيطالي اليوم الأحد.

وصرّح باراتيتشي بعد اللقاء عبر سكاي إيطاليا: "لقد قررنا الإبقاء على كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "إنه أفضل لاعب في العالم وسيظل معنا في يوفنتوس".

وواصل بشأن مستقبل المدرب أندريا بيرلو: "لدينا مشروع بدأ الموسم الماضي، ومباراة واحدة لن تغير من خطتنا. نحن سعداء للغاية بما حققناه حتى الآن، سنواصل العمل والتطور".

وأضاف: "لا أؤمن بأن مصطلح المرحلة الانتقالية موجود في يوفنتوس، نلعب كل مباراة بهدف الفوز، كل عام هو مهم لنا حتى لو لم نحقق نفس نتائج الماضي".

وأكمل: "هناك أندية مرت بـ 7 أو 8 أو 10 سنوات من الفترة الانتقالية ولم تفز بأي شيء. أمّا فيما يخص يوفنتوس، فالناس لم يلاحظوا أننا لم نتوقف عن الفوز رغم إجرائنا العديد من التغييرات خلال السنوات الماضية وتخفيضنا معدل أعمار القائمة عدة مرات".

وأوضح: "أتذكر 7 أو 8 مرات قالوا فيها إنها نهاية حقبة يوفنتوس: الهزيمة أمام جالاتاسراي، رحيل كونتي، خسارة نهائي دوري الأبطال في برلين، عندما تأخرنا بعشر نقاط عن الصدارة في بداية الموسم الماضي، عندما حضر ساري بدلا من أليجري، وغيرها من اللحظات".

كما ناقش الهزيمة المفاجئة: "كانت مباراة غير متوقعة، أنا هنا لأسلط الضوء على حقيقة أننا أمتعنا الجماهير لسنوات عديدة، لكننا للأسف أحبطناهم اليوم".

وأتم: "الأداء كان سيئا، لكن الموسم لا يزال مستمرا، علينا التحلي بالتواضع ومواصلة العمل وأن نفهم أخطائنا ونحاول ألا نعيدها. اللعب في يوفنتوس يدفعك للاعتياد على تحمُل الضغوط. لكننا لعبنا مباراة سيئة اليوم للأسف. أحيانا لا تفهم لماذا تحدث هذه الأشياء حتى. إنه يوم سيئ دون شك".

أدولفو جايش سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ69 من عمر اللقاء.

الفوز رفع رصيد بينفينتو إلى النقطة الـ29 مرتقيا للمركز الـ16، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة الـ55 متراجعا للمركز الرابع.