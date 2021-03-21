مدير يوفنتوس يحسم مستقبل كريستيانو رونالدو

الأحد، 21 مارس 2021 - 19:03

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس ضد بورتو

كشف فابيو باراتيتشي مدير نادي يوفنتوس، عن حقيقة بيع كريستيانو رونالدو في الصيف المقبل.

يوفنتوس تعرض لهزيمة مفاجئة وصادمة أمام بينيفنتو بهدف دون رد في الدوري الإيطالي اليوم الأحد.

وصرّح باراتيتشي بعد اللقاء عبر سكاي إيطاليا: "لقد قررنا الإبقاء على كريستيانو رونالدو".

أخبار متعلقة
من صناعة أرتور.. بينفينتو يهزم يوفنتوس ويٌقرب اللقب لـ إنتر في دربي الأهداف السنة.. أرسنال يحول تأخره بثلاثية لتعادل مثير مع وست هام ديشامب يعلق على إمكانية تولي زيدان تدريب فرنسا بهدف عكسي ورائعة زياش.. تشيلسي يتخطى شيفيلد ويصل لنصف نهائي كأس الاتحاد

وأضاف: "إنه أفضل لاعب في العالم وسيظل معنا في يوفنتوس".

وواصل بشأن مستقبل المدرب أندريا بيرلو: "لدينا مشروع بدأ الموسم الماضي، ومباراة واحدة لن تغير من خطتنا. نحن سعداء للغاية بما حققناه حتى الآن، سنواصل العمل والتطور".

وأضاف: "لا أؤمن بأن مصطلح المرحلة الانتقالية موجود في يوفنتوس، نلعب كل مباراة بهدف الفوز، كل عام هو مهم لنا حتى لو لم نحقق نفس نتائج الماضي".

وأكمل: "هناك أندية مرت بـ 7 أو 8 أو 10 سنوات من الفترة الانتقالية ولم تفز بأي شيء. أمّا فيما يخص يوفنتوس، فالناس لم يلاحظوا أننا لم نتوقف عن الفوز رغم إجرائنا العديد من التغييرات خلال السنوات الماضية وتخفيضنا معدل أعمار القائمة عدة مرات".

وأوضح: "أتذكر 7 أو 8 مرات قالوا فيها إنها نهاية حقبة يوفنتوس: الهزيمة أمام جالاتاسراي، رحيل كونتي، خسارة نهائي دوري الأبطال في برلين، عندما تأخرنا بعشر نقاط عن الصدارة في بداية الموسم الماضي، عندما حضر ساري بدلا من أليجري، وغيرها من اللحظات".

كما ناقش الهزيمة المفاجئة: "كانت مباراة غير متوقعة، أنا هنا لأسلط الضوء على حقيقة أننا أمتعنا الجماهير لسنوات عديدة، لكننا للأسف أحبطناهم اليوم".

وأتم: "الأداء كان سيئا، لكن الموسم لا يزال مستمرا، علينا التحلي بالتواضع ومواصلة العمل وأن نفهم أخطائنا ونحاول ألا نعيدها. اللعب في يوفنتوس يدفعك للاعتياد على تحمُل الضغوط. لكننا لعبنا مباراة سيئة اليوم للأسف. أحيانا لا تفهم لماذا تحدث هذه الأشياء حتى. إنه يوم سيئ دون شك".

أدولفو جايش سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ69 من عمر اللقاء.

الفوز رفع رصيد بينفينتو إلى النقطة الـ29 مرتقيا للمركز الـ16، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة الـ55 متراجعا للمركز الرابع.

رونالدو يوفنتوس في إيطاليا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدير يوفنتوس يحسم مستقبل كريستيانو رونالدو 19 دقيقة | الدوري الإيطالي
في دربي الأهداف السنة.. عودة مجنونة لـ أرسنال أمام وست هام 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس إنجلترا - ليستر (0)-(0) يونايتد.. انطلاق المباراة 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيهاب جلال في الإسماعيلي.. "المدرب الأنسب الذي يحتاج مساعدة اللاعبين" 35 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – تحديد موعد عودة معلول لـ مصر ساعة | الدوري المصري
مرموش: سعيد بالعودة للتسجيل.. وهدفي الثاني أُلغي بتسلل ضئيل ساعة | المحترفون
من صناعة أرتور.. بينفينتو يهزم يوفنتوس ويٌقرب اللقب لـ إنتر ساعة | الدوري الإيطالي
ديشامب يعلق على إمكانية تولي زيدان تدريب فرنسا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك