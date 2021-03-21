من صناعة أرتور.. بينفينتو يهزم يوفنتوس ويٌقرب اللقب لـ إنتر

تلقى يوفنتوس خسارة جديدة مفاجئة أمام بينفينتو صاحب المركز الـ16 في الترتيب.

وفاز بينفينتو على يوفنتوس بهدف مقابل لا شيء على ملعب "يوفنتوس آرينا"، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

أدولفو جايش سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ69 من عمر اللقاء.

الفوز رفع رصيد بينفينتو إلى النقطة الـ29 مرتقيا للمركز الـ16، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة الـ55 متراجعا للمركز الرابع.

قبل المباراة

قبل المباراة، نظمت إدارة يوفنتوس تكريم خاص لـ كريستيانو رونالدو بعد وصوله للهدف 770 في مسيرته، متجاوزاً أسطورة البرازيل بيليه، الذي سجل 767 هدفاً في مسيرته الكروية.

التشكيل

أندريا بيرلو بدأ اللقاء بالثنائي الهجومي المعتاد. كريستيانو رونالدو بجانب ألفارو موراتا.

في المقابل بدأ بينفينتو بمهاجم واحد صريح، هو جيانلوكا لابادولا.

وصف المباراة

كريستيانو رونالدو بدأ المباراة بقوة. اخترق في الدقيقة الثالثة ودخل منطقة الجزاء وسدد، لكن بجانب القائم.

على الفور بدأ بينفينو مبادلة يوفنتوس الهجمات، وفي الدقيقة الـ25 أرسل الطرف الأيمن عرضية، قابلها أليساندرو توبيا برأسية بجانب المرمى.

وبنفس الطريقة، هدد ماتياس دي ليخت مرمى بينفينتو في الدقيقة الـ33، لكن الحارس لورينز مونتيرو تصدى لها.

كريستيانو رونالدو سجل هدفا بالفعل في الدقيقة الـ39، لكن الحكم ألغاه بداع التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت بطيئة. بداية الخطورة كانت بعد ربع ساعة من عرضية أرضية لـ ديان كلوشوفيسكي، كاد المدافع يسكنها شباكه بالخطأ، لكن مونتيرو تصدى لها ببراعة.

رونالدو سدد أيضا في الدقيقة الـ65 لكن بجانب القائم.

هدف معاكس

وعكس ضغط يوفنتوس، جاء هدف الضيوف الأول في الدقيقة الـ69. تمريرة عرضية من أرتور على حدود منطقة جزاء فريقه، وصلت إلى أدولفو جايش الذي استدار وسدد في مرمى تشيزني مسجلا الأول.

على الفور تدخل فيليبو إنزاجي مدرب بينفينتو ودفع بـ أندرياس تيو، وجيانلوكا كابراراي في الدقيقة الـ73 بدلا من ديام فولان، وجيانلوكا لابادولا.

في المقابل دفع بيرلو بـ رودريجو بنتانكور وويستون ماكيني بدلا من أرتور، وأدريان رابيو.

صمود مونتيرو

يوفنتوس شدد الخناق في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء، لكن صمود مونيرو تواصل.

فيديريكو بيرنارديسكي سدد كرة جيدة في الدقيقة الـ76 بجانب القائم.

وفي الدقيقة الـ80 سدد كريستيانو رونالدو كرة من خلفية مزدوجة، لكن بجانب القائم أيضا.

كريستيانو رونالدو استلم كرة أخرى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ88. راوغ ثم سدد بيسراه، لكن مونتيرو تصدى لها قبل أن يبعدها الدفاع.

ومجددا أرسل كلوشوفيسكي عرضية في الدقيقة الـ92 إلى رونالدو الذي استلمها داخل الست ياردات وسدد، لكن موننتيرو تصدى لها، وتابعها كييزا فوق المرمى، لينتهي اللقاء بفوز بينفينتو بهدف.

الفوز رفع رصيد بينفينتو إلى النقطة الـ29 مرتقيا للمركز الـ16، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة الـ55 متراجعا للمركز الرابع.