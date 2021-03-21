انتهت كأس إنجلترا - ليستر (3)-(1) يونايتد.. تأهل الثعالب

يستضيف ليستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وتلعب المباراة على ملعب كينج باور.

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نهاية المباراة بفوز ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف

ق 78: جوووووووووووول كليتشي إيهيناتشو والثالث بضربة رأسية

ق52: يوري تيليميناس يسجل الهدف الثاني لليستر سيتي من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

Donny van de Beek lets it run... Mason Greenwood applies the finish 🔥#EmiratesFACup @ManUtd pic.twitter.com/CDqzxpVKik — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 21, 2021

ق 38: جووووووول التعادل عن طريق جرينوود

ق 24: جوووووووول كليتشي إيهيناتشو والأول لليستر سيتي

انطلاق المباراة