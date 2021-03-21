مرموش: سعيد بالعودة للتسجيل.. وهدفي الثاني أُلغي بتسلل ضئيل

الأحد، 21 مارس 2021 - 18:14

كتب : FilGoal

عمر مروش - سانت باولي

أبدى عمر مرموش لاعب سانت باولي، سعادته البالغة بمساهمته في انتصار فريقه على أوسنابروك بهدفين مقابل هدف واحد.

عمر مرموش

النادي : سانكت باولي

سانكت باولي

مرموش تحصّل على ركلة الجزاء التي سجّل منها فريقه الهدف الأول، وسجّل بنفسه الهدف الثاني.

وصرّح مرموش بعد اللقاء: "دخلنا المباراة بشكل مميز في الشوط الأول وقاتلنا بقوة".

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وأضاف عبر الموقع الرسمي لناديه: "لكن فريق أوزنابروك قدّم مباراة قوية بدوره".

وتابع: "كان من المميز أن أسجل مجددا".

وسجل مرموش هدفا شخصيا ثانيا بالفعل لكنه ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وعلّق مرموش على هذا القرار قائلا: "في الهدف المُلغى كنت بالكاد في وضعية تسلل".

وأتم: "الأهم أننا خرجنا بالنقاط الثلاث اليوم، نشعر برضا بالغ".

وغاب مرموش عن قائمتي منتخب مصر الأول والأولمبي في توقف مارس الجاري.

هذا الفوز رفع رصيد سانت باولي إلى 35 نقطة في المركز الـ11 من جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد أوسنابروك عند 23 نقطة في المركز الـ16.

ويعد هذا هو الهدف الخامس لمرموش في 13 مباراة خاضها بقميص سانت باولي في الدرجة الثانية كما صنع هدفا.

عمر مرموش سانت باولي
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