بركلة جزاء وهدف.. مرموش يقود سانت باولي للعودة إلى الانتصارات ضد أوسنابروك

الأحد، 21 مارس 2021 - 16:36

كتب : FilGoal

عمر مرموش ضد أوسنابروك

قاد عمر مرموش فريقه سانت باولي للفوز أمام مضيفه أوسنابروك ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري الدرجة الثانية الألماني اليوم الأحد بنتيجة 2-1.

مرموش تحصل على ركلة جزاء سجلها جويدو بورجستالر وسجل بدوره هدفا كما سجل هدفا ثالث لكن تم إلغائه. وسجل هدف أوسنابروك الوحيد مارك هيدر.

لم يشهد الشوط الأول فرصا عديدا، وأخطر الفرص كانت في الدقيقة 41 لأصحاب الأرض، أوسنابروك، بعد رأسية من المدافع تيمو بيرمان من ركنية ومرت بجوار المرمى.

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بداية الشوط الثاني كانت مختلفة، مع تألق عمر مرموش، الذي تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، سجلها بورجستالر من نقطة الجزاء في الدقيقة 51.

وكاد عمر مرموش أن يسجل الهدف الثاني في الدقية 57 بعد محاولة خطيرة من جويدو تصدى لها حارس أصحاب الأرض فيليب كون، لتعود الكرة إلى مرموش الذي حاول تسجيلها لكن تم تحويلها إلى ركنية.

وسجل مرموش الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 65 بعد تمريرة من دانييل كوفي كيريه ليسجل مرموش الكرة في الشباك بطريقة رائعة.

وفي الدقيقة 67 كادت النتيجة أن تصبح 3-0 بعد أن أرسل كيريه تمريرة إلى مرموش مجددا لكن تقنية حكم الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.

وجاء هدف أوسنابروك الوحيد عن طريق مارك هيدر في الدقيقة 79 بعد تمريرة من كريستيان سانتوس.

وأخرج المدرب تيمو شولتز، لاعبه عمر مرموش في الدقيقة 84 مع كل من فين أولي بيكر ورودريجو زيجلر ليشرك كل من ماكس ديتجين وعفيف أريمو وينز ويكهوف دفعة واحدة.

هذا الفوز رفع رصيد سانت باولي إلى 35 نقطة في المركز الـ11 من جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد أوسنابروك عند 23 نقطة في المركز الـ16.

ويعد هذا هو الهدف الخامس لمرموش في 13 مباراة خاضها بقميص سانت باولي في الدرجة الثانية كما صنع هدفا.

كما ان هذا هو الفوز الأول لسانت باولي منذ الجولة الـ23 بعد أن تعادل سلبيا مع كارلسروه وخسر من بادربورن في الجولتين الماضيتين على الترتيب.

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