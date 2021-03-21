ديشامب يعلق على إمكانية تولي زيدان تدريب فرنسا

رحّب ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، بـ زين الدين زيدان كخليفة محتمل له في منصبه.

تقارير صحفية تحدثت في الأيام الماضية عن تولي زيدان لمنصب المدير الفني لمنتخب بلاده بعد نهاية حقبة ديشامب.

وعلّق ديشامب على ذلك: "نجاحات زيدان كمدرب أعطته مصداقية في عالم التدريب".

وأضاف عبر محطة تيليفوت: "كان يتمتع سابقا بالأهلية، لكنه الآن بات يتمتع بالمصداقية".

وأتم: "من الوارد أن يعوضني يوما ما في منصب المدير الفني لمنتخب فرنسا".

وتزامل ديشامب وزيدان في المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم 1998، كما تزاملا في صفوف يوفنتوس.

وانتقد زيدان يوم أمس السبت عدم استدعاء كريم بنزيمة لصفوف الديوك، خطوة وصفها بـ "غير المفهومة" في انتقاد واضح لخيارات ديشامب.

ويتولى ديشامب تدريب فرنسا منذ 2012، وقاد بلاده لوصافة يورو 2016 ولقب مونديال 2018، ويمتد عقده حتى مونديال 2022.