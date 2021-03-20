زيدان: لا أفهم استبعاد بنزيمة من منتخب فرنسا.. وهذا موقف راموس

أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، دهشته لاستبعاد مواطنه كريم بنزيمة من صفوف منتخب فرنسا لعدة سنوات.

بنزيمة واصل تألقه وسجل مرتين وصنع مرة في انتصار ريال مدريد على سيلتا فيجو 3-1 بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

وصرّح زيدان بعد اللقاء: "قدّمنا مباراة متكاملة، بدأنا بشكل مميز وبقوة كبيرة في الاستحواذ على الكرة. الشيء السلبي هو الهدف الذي سجلوها علينا مباشرةً قبل نهاية الشوط الأول. لاحقا عانينا بعض الشيء في الشوط الثاني، لكننا استحققنا الانتصار، هذا مهم جدا لمواصلة طريقنا".

وأضاف: "أداؤنا دون كرة كان مميزا وتحلى بالقوة، أغلقنا المساحات. عندما سجلوا الهدف تغيّرت المباريات. الوضع بعدها بات أصعب علينا قليلا لكننا واصلنا ما نفعله في المباراة وأثبتنا شخصيتنا".

وعن تجنب الهزيمة للمباراة العاشرة على التوالي، علّق: "خلال الموسم تمر بأوقات صعبة، هذا ينطبق على كل الفرق. الآن نحن في الجزء الأخير من الموسم وهو الأهم، ونؤمن بما نفعله. من المؤسف أننا سنفقد الكثير من اللاعبين الذين سينضمون إلى منتخباتهم وبالتالي لن يستريحون. هذا شيء يضرني بعض الشيء كمدرب لـ ريال مدريد".

وعند سؤاله عن بنزيمة، انفجر في الإشادة: "من الجيد أنك سألتني عن بنزيمة، إنه مذهل. رؤية كريم هي رفاهية لمن يحبون كرة القدم، نستمتع به وبزملائه دوما. كريم يصنع الفارق ويعرف أن زملائه مهمين أيضا".

لاحقا ظهر زيدان في المؤتمر الصحفي وقال: "ندرك جدول المباريات وأن هناك العديد من المواجهات التي تنتظرنا، لكننا سنواصل. اللاعبون حاليا في حالة جيدة وعلينا أن نستغل ذلك. هناك بعض اللاعبين سينضمون لمنتخبات بلدانهم وسيلعبون مزيدا من المباريات، وهذا ليس جيدا لي كمدرب لـ ريال مدريد، ولكن ليس في يدنا شيء لنفعله".

وعند سؤاله عن سبب استبعاد بنزيمة من منتخب فرنسا، قال: "أنتم لا تفهمون (سبب استبعاد بنزيمة)، وأنا أيضا لا أفهمه".

واستدرك: "لكن بالنسبة لي كمدرب لـ ريال مدريد فتواجده معنا أفضل. ما فعله اليوم مذهل، أنا سعيد لأجله لأنه يعمل بجد ويبحث دوما عن المزيد".

وأوضح بشأن إصابة سيرخيو راموس التي غيّبته عن اللقاء: "راموس سينضم لمنتخب إسبانيا، هذا مؤكد، لن تكون مشكلة".

وعن عدم حسم ريال مدريد للمباريات مبكرا: "لا أعرف، نواجه فرقا ليست سهلة، لن نسجل 5 أهداف في كل مباراة، هذا معقّد. أنا سعيد بالمباراة التي قدمناها رغم معاناتنا في الشوط الثاني، سيطرنا على اللقاء واستحققنا الانتصار".

وأتم: "فالفيردي لعب بشكل مميز وتواجد بالقرب من بنزيمة. يمنحنا الكثير بطاقته وهذا يسعدنا".



























كريم بنزيمة سجّل مرتين لـ ريال مدريد، ثم قلّص سانتي مينا الفارق لـ سيلتا، قبل أن يقتل ماركو أسينسيو اللقاء في الثواني الأخيرة بهدفٍ ثالث.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة ويتقدّم بشكل مؤقت إلى المركز الثاني مقلّصا الفارق مع أتليتكو مدريد المتصدر إلى 3 نقاط، في انتظار نتيجة مباراتي الروخيبلانكوس وبرشلونة بهذه الجولة.

فيما تجمّد رصيد سيلتا فيجو عند 34 نقطة في المركز 11.

وأكمل ريال مدريد 10 مباريات متتالية دون هزيمة لأول مرة هذا الموسم، إذ لم يخسر منذ سقوطه أمام ليفانتي في يناير الماضي.

كما جدد ريال مدريد فوزه على سيلتا فيجو بعد انتصاره عليه بهدفين نظيفين في مواجهة الدور الأول على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.