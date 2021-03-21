بهدف عكسي ورائعة زياش.. تشيلسي يتخطى شيفيلد ويصل لنصف نهائي كأس الاتحاد

فاز تشيلسي على شيفيلد يونايتد بهدفين دون مقابل على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

تقدم أوليفر نوروود لاعب شيفيلد يونايتد لتشيلسي بعدما سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 24 إثر تحويله لتسديدة بن تشيلويل في شباك أرون رامسديل

وأضاف حكيم زياش الهدف الثاني في الدقيقة 92 بعدما استقبل عرضية تشيلويل بطريقة رائعة وسدد من الوضع طائرا.

video:1

ووصل تشيلسي لـ7 مباريات متتالية في كل المسابقات دون استقبال أهداف لتكون أطول فترة في تاريخ الفريق منذ ديسمبر 2005.

أما هدف نوروود العكسي كان الثالث الذي يسجله لاعب من شيفيلد يونايتد في مرمى فريقه.

وأصبح شيفيلد يونايتد ثاني أكثر الفرق تسجيلا في مرماه هذا الموسم برصيد 3 أهداف بعد أرسنال الذي سجل لاعبوه 4 أهداف بالخطأ في مرماهم، لكن الفريق اللندني خاض 10 مباريات أكثر من شيفيلد يونايتد.

الانتصار جعل تشيلسي يتأهل لنصف نهائي البطولة وينضم لـ ساوثامبتون ومانشستر سيتي.

تأهل تشيلسي لنصف نهائي البطولة بعد التأهل الرابع خلال أخر 5 مواسم.

وتنتظر الفرق المتأهلة الفائز من مانشستر يونايتد وليستر سيتي لاكتمال المربع الذهبي للبطولة.

وتقام قرعة نصف النهائي بعد مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد التي ستلعب الليلة.

وحدد الاتحاد الإنجليزي يوم 15 مايو المقبل لإقامة نهائي البطولة.

وسبق لتشيلسي الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي 8 مرات، كان أخرهم موسم 2017-2018.