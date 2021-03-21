جوندوجان: نتمنى العودة من فترة التوقف الدولي في أفضل حالة

الأحد، 21 مارس 2021 - 16:23

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان يسجل ويحتفل بهدف مانشستر سيتي ضد إيفرتون

يتمنى إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي أن يعود مع زملائه من فترة التوقف الدولي القادمة بدون إصابات قبل الفترة الحاسمة في نهاية الموسم

جوندوجان قاد سيتي للتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على إيفرتون 2-0.

وقال جوندوجان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أن الهدف التالي هو العودة بصحة جيدة وفي أفضل حالة من فترة التوقف الدولي لأن الجميع يعاني في هذه الفترة".

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وأضاف "لن يكون الأمر سهلا، وبعد ذلك سنخوض مباراة كبيرة ضد ليستر سيتي".

هدف جوندوجان في إيفرتون كان رقم 16 له في جميع المسابقات هذا الموسم.

ويعتقد لاعب خط الوسط الألماني أن الصبر كان مفتاح النجاح في عبور إيفرتون في ربع النهائي.

وأوضح "في بعض الأحيان لا نلعب أفضل كرة قدم أو كرة القدم الأكثر جاذبية ولكن الأمر يتعلق بإيجاد اللحظات المناسبة والتحلي بالصبر".

سيتي على قمة جدول الدوري الإنجليزي بفارق 14 نقطة عن الوصيف مانشستر يونايتد، كما سيلعب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ونصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ونهائي كأس رابطة المحترفين الشهر المقبل.

مانشستر سيتي
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