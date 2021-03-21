مورينيو ردا على الانتقادات: ما تقولونه ليس منطقيا

الأحد، 21 مارس 2021 - 15:15

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

رد جوزيه مورينيو مدرب توتنام على الانتقادات التي قالت إن فريقه كان سلبيا للغاية ضد أرسنال، خاصة وأن عدد من المحللين زعموا أن استراتيجيته الحريصة دفاعية كانت السبب خلف النتائج السلبية. وذلك "عبر شبكة سكاي سبورتس".

وصرح المدرب البرتغالي: "أرغب في شرح الأمر لأن الفريق الذي لعب ضد أرسنال هو ذاته من واجه كريستال بالاس".

وواصل "إن ذهبنا إلى أرسنال ولم نشرك اللاعب A أو B أو C فحسنا، ونشرك لاعبين دفاعيين فنعم ربما".

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وأكمل "لكن ما تقولونه ليس منطقيا".

وتابع "إن كانت تلك وجهة نظرك فأنا آسف لإخبارك أن هذا ليس منطقيا، إن كانت وجهة نظر الآخرين فالأمر ذاته".

وأردف "آسف هذا غير منطقي".

واستطرد "لعبنا بلاعب وسط وحيد هو بيير إيميل هويبيرج، ثم جاريث بيل وندومبيلي ولوكاس وسون وكين".

وواصل "أصيب سون ولم نستبدله بلاعب وسط أو مدافع، بل أشركنا إريك لاميلا، لذا لا أفهم".

وأكمل "أعتقد أنه إن أراد أحد أن يلومني على شيء، فهو إشراك فريق هجومي للغاية، كان يجب أن أشرك لاعبين دفاعيين أكثر".

وأتم "إنهم نفس الأشخاص ونفس الخطة ونفس الأهداف والمباريات مختلفة، الأداء مختلف؟ نعم، لكن لنكن صادقين، جميعا".

وكان توتنام قد خسر في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أرسنال بنتيجة 2-1، قبل أن يودع بطولة الدوري الأوروبي أمام دينامو زغرب الكرواتي بعد الفوز ذهابا بنتيجة 2-0، ثم الخسارة إيابا بنتيجة 3-0 يوم الخميس.

توتنام يستعد لمواجهة أستون فيلا يوم الأحد في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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