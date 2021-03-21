أورنستين: كين يرغب في الرحيل عن توتنام ولكن

قال ديفيد أورنستين صحفي شبكة "ذا أثليتك" إن هاري كين يرغب في الرحيل عن توتنام لكن ذلك قد يواجه صعوبات بسبب القيمة المادية التي حددها دانييل ليفي رئيس النادي. وذلك خلال تواجده كضيف على شبكة "سكاي سبورتس".

وصرح أورنستين: "تحدثت مع العديدين حول الأمر، هاري كين يرغب في الرحيل عن توتنام لكن لا يمكنه قول ذلك علانية خاصة وأنه قائد الفريق".

وواصل "إنه ملتزم للغاية مع الفريق، لكنه يرغب في الفوز بالألقاب ولم يخف ذلك الأمر وقاله علانية".

وأكمل "كين قال إنه يرغب في الفوز بألقاب عديدة، أكبر الألقاب في كرة القدم، ولا يبدو أنه سيكون قادرا على فعل ذلك في توتنام، وبالتالي سيكون منفتحا على فكرة الرحيل".

وأردف "على الرغم من ذلك، هذا غير مرجح، لأن دانييل ليفي يرغب في الحصول على مبلغ كبير للغاية للتخلي عنه، سيرغب في الحصول على 120 مليون جنيه إسترليني للتفكير في إمكانية رحيله".

واستطرد "كما أنه لن يرغب في بيعه لمنافسة، نعلم أن مانشستر سيتي معجب للغاية بضمه، وسيتي يضعه ضمن قائمة أهدافه الكبيرة، مع إرلينج هالاند وروميلو لوكاكو".

وتابع "إن أراد الرحيل عليه أن يعلن ذلك لتوتنام وإلا سيفوت على نفسه فرصة الفوز بالألقاب، مع تقدمه بالعمر والإصابات".

وأتم "هل يرحل هذا الصيف؟ قد يأتي الأمر من طرفه أو من طرف الأندية المهتمة بضمه، لكن لا أرى ذلك يحدث هذا الصيف".

صاحب الـ27 عاما ابن أكاديمية توتنام يلعب للفريق الأول منذ يناير 2011 وخرج في عدة إعارات قبل أن يعود في مايو 2013 ويصبح أحد أبرز نجوم وأعمدة الفريق اللندني.

ويمتد عقد كين الحالي مع توتنام حتى صيف 2024.

ولعب النجم الإنجليزي بقميص توتنام في 326 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 214 هدفا وصنع 46 آخرين.