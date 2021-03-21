الزمالك يواجه كليوباترا وديا يوم الجمعة المقبل

الأحد، 21 مارس 2021 - 14:33

كتب : أحمد شوقي صلاح

إمام عاشور يسجل و يحتفل بهدف الزمالك الثاني في سيراميكا كليوباترا

استقر الجهاز الفني للزمالك على خوض مباراة ودية أمام سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، في السابعة مساء.

كان باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، قد طلب من الجهاز الإداري الاتفاق على خوض مباراة ودية في الفترة المقبلة، لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي.

وكان كليوباترا آخر منافسي الزمالك في الدوري، في مباراة فاز فيها الأبيض 3-0.

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ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين.

ويحتاج الزمالك للفوز على مولودية الجزائر في الجولة القادمة ثم على تونجيث، على أن يخسر الفريق الجزائري من الترجي لكي يتأهل الزمالك لربع نهائي البطولة.

مولودية الجزائر الزمالك في إفريقيا
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