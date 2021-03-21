أرتيتا: نحتاج لوسيلة تواصل جيدة مع منتخب إنجلترا بسبب ساكا

الأحد، 21 مارس 2021 - 14:15

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال

يرغب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في وسيلة تواصل جيدة مع جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، وذلك بسبب قلقه حيال الضغط على لاعبه باكايو ساكا، خاصة بسبب مشاكل الإصابة التي عانى منها مؤخرا.

وصرح أرتيتا حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية: "نعم أخشى على ساكا من ضغط العمل، لكن لهذا السبب نحن بحاجة إلى تواصل جيد بيننا وبين اللاعب والمنتخب".

وواصل "أعلم أهميته بالنسبة لنا وبالنسبة لإنجلترا في الصيف، لذا لنتخذ القرار الصحيح ونفكر حول المدى القريب وكذلك المستقبل".

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وتم تصعيد ساكا إلى الفريق الأول بأرسنال في صيف 2019، ويمتد عقده الحالي مع المدفعجية حتى 2024.

صاحب الـ19 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 34 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 7 آخرين.

وخاض ساكا حتى الآن 4 مباريات بقميص منتخب إنجلترا، صنع خلالها هدفا.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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