ميرور: صدام محتمل بين فان دايك وكلوب بسبب بطولة يورو

الأحد، 21 مارس 2021 - 13:53

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - يورجن كلوب - ليفربول

يبدو أن فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول قد يصبح على شفا صدام مع يورجن كلوب مدرب فريقه بسبب بطولة يورو 2021 في الصيف. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن كلوب مُصر على تواجد مدافعه في فترة الاستعداد للموسم الجديد وخوض الجولة التحضيرية بشكل كامل قبل بداية الموسم الجديد بعد الإصابة الخطيرة التي لحقت به.

على الجانب الآخر، مصادر في هولندا أطلعت الصحيفة على أن المدافع الدولي الهولندي عاقد العزم على المشاركة في يورو 2021 بعد 5 أشهر من محاولة التعافي من الإصابة التي لحقت به، ولن يستسلم بشأن خوض غمار منافسات البطولة التي تبدأ في يونيو المقبل.

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وكان فرانك دي بور مدرب هولندا قد أعلن أن مكان فان دايك محفوظ في القائمة بعدما تم إطلاع المدافع صاحب الـ29 عاما على أن خوض بطولة يورو مازال ممكنا بالنسبة له.

وعاد فان دايك لتدريبات الركض وقطع شوطا كبيرا في عملية التعافي، لكن يورجن كلوب وطاقمه الطبي قالوا إن الأمر سيكون مرعبا بأن يخوض منافسات يورو قبل اللعب مع ليفربول.

وأوضح كلوب في وقت سابق إنه من غير المرجح ألا يشارك فان دايك قبل بداية الموسم المقبل بعد إصابة خطيرة مثل هذه الإصابة.

فان دايك تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة إيفرتون في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في شهر أكتوبر الماضي ولم يعد منذ ذلك الحين.

وستقام بطولة يورو في الفترة من 11 يونيو المقبل وحتى 11 من شهر يوليو المقبل.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول
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