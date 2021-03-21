زميل صلاح السابق في فيورنتينا: لا أحد كان يعرفه حين انضم للفيولا

كشف أليساندرو ديامنتي لاعب فيورنتينا السابق كواليس الأيام الأولى لمحمد صلاح نجم منتخب مصر في صفوف الفيولا عام 2015.

قبل أكثر من 6 سنوات، انتقل صلاح من تشيلسي إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، وكانت أحد أهم خطوات مسيرته الاحترافية.

وقال ديامنتي في تصريحات نقلتها جريدة ليفربول إيكو: "في المرة الأولى التي جاء فيها إلى فيورنتينا، لا أحد كان يعرف صلاح، لقد جاء من تشيلسي، لكنه لم يلعب كثيرا معهم".

وأضاف "في أول تدريب له مع فيورنتينا، لم يظهر بشكل جيد، وتساءل الجميع كيف يمكن لتشيلسي ضم مثل هذا اللاعب؟ ربما هذا هو سبب إعارته إلى فيورنتينا".

وتابع لاعب ويسترن يونايتد الاسترالي "مباراته الأولى كانت ضد أتالانتا، لعب آخر 30 دقيقة وبدأنا نشعر بقدراته وتميزه بالسرعة".

وأكمل حديثه قائلا "بعد أسبوعين، ظهر صلاح بشكل رائع، كان لا يصدق".

وواصل البالغ من العمر 37 عاما "ظهر تميز صلاح بالسرعة وتمتعه بالعديد من المهارات وقدرته على تسجيل الأهداف".

Mohamed Salah in "Catch me if you can" (but you can't) (Juventus-Fiorentina 1-2; Coppa Italia 2015). #Fiorentina #JuventusFiorentina pic.twitter.com/1uA6baaJkj — Fiorentina Images (@Fiorentinaimag1) December 20, 2020

الدولي المصري لعب في النصف الثاني من موسم 2014-2015 وسجل 9 أهداف خلال 26 مباراة، وانتقل بعدها إلى روما الذي لعب في صفوفه لموسمين.

وأتم ديامنتي "صلاح لم يكن جيدًا كما هو الآن. لقد تحسن كثيرا في السنوات التي تلت ذلك، ولا سيما في اللمسة الأخيرة".

كان فيورنتينا يرغب في استمرار لاعب بازل السابق في صفوفه عقب نهاية موسم 2014-2015، لكن صلاح اختار الانتقال إلى روما وقتها.

في الموسمين التاليين ظهر النجم المصري بقميص روما في 83 مباراة وسجل 34 هدفا، قبل الانضمام إلى ليفربول في صيف 2017.

pic.twitter.com/ocI0NN2lvW Salah scored a similar goal when he played for Roma — Billy Liddell (@Liddellpool) December 11, 2019

وحقق صلاح مع ليفربول ما لم يحققه مع الفريقين الإيطاليين، إذ توج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي.

وعلى الصعيد الفردي أصبح أحد أفضل لاعبي العالم في السنوات الأخيرة، وحقق العديد من الجوائز الفردية.

بشكل عام، لعب صلاح 191 مباراة بقميص ليفربول وسجل 119 هدفا.