زميل صلاح السابق في فيورنتينا: لا أحد كان يعرفه حين انضم للفيولا

الأحد، 21 مارس 2021 - 13:37

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فيورنتينا

كشف أليساندرو ديامنتي لاعب فيورنتينا السابق كواليس الأيام الأولى لمحمد صلاح نجم منتخب مصر في صفوف الفيولا عام 2015.

قبل أكثر من 6 سنوات، انتقل صلاح من تشيلسي إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، وكانت أحد أهم خطوات مسيرته الاحترافية.

وقال ديامنتي في تصريحات نقلتها جريدة ليفربول إيكو: "في المرة الأولى التي جاء فيها إلى فيورنتينا، لا أحد كان يعرف صلاح، لقد جاء من تشيلسي، لكنه لم يلعب كثيرا معهم".

أخبار متعلقة
شوقي غريب: قيدنا 10 لاعبين فوق السن ضمن قائمة الأولمبياد المبدئية.. وقرار صلاح ليس بيدي فقط تفوقت على صلاح.. رائعة ميسي في سان جيرمان تفوز بهدف الأسبوع في دوري الأبطال الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة روبيرتو كارلوس: صلاح لن يقترب من راموس.. وعلى ليفربول القلق أكثر

وأضاف "في أول تدريب له مع فيورنتينا، لم يظهر بشكل جيد، وتساءل الجميع كيف يمكن لتشيلسي ضم مثل هذا اللاعب؟ ربما هذا هو سبب إعارته إلى فيورنتينا".

وتابع لاعب ويسترن يونايتد الاسترالي "مباراته الأولى كانت ضد أتالانتا، لعب آخر 30 دقيقة وبدأنا نشعر بقدراته وتميزه بالسرعة".

وأكمل حديثه قائلا "بعد أسبوعين، ظهر صلاح بشكل رائع، كان لا يصدق".

وواصل البالغ من العمر 37 عاما "ظهر تميز صلاح بالسرعة وتمتعه بالعديد من المهارات وقدرته على تسجيل الأهداف".

الدولي المصري لعب في النصف الثاني من موسم 2014-2015 وسجل 9 أهداف خلال 26 مباراة، وانتقل بعدها إلى روما الذي لعب في صفوفه لموسمين.

وأتم ديامنتي "صلاح لم يكن جيدًا كما هو الآن. لقد تحسن كثيرا في السنوات التي تلت ذلك، ولا سيما في اللمسة الأخيرة".

كان فيورنتينا يرغب في استمرار لاعب بازل السابق في صفوفه عقب نهاية موسم 2014-2015، لكن صلاح اختار الانتقال إلى روما وقتها.

في الموسمين التاليين ظهر النجم المصري بقميص روما في 83 مباراة وسجل 34 هدفا، قبل الانضمام إلى ليفربول في صيف 2017.

وحقق صلاح مع ليفربول ما لم يحققه مع الفريقين الإيطاليين، إذ توج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي.

وعلى الصعيد الفردي أصبح أحد أفضل لاعبي العالم في السنوات الأخيرة، وحقق العديد من الجوائز الفردية.

بشكل عام، لعب صلاح 191 مباراة بقميص ليفربول وسجل 119 هدفا.

محمد صلاح ليفربول فيورنتينا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدير يوفنتوس يحسم مستقبل كريستيانو رونالدو 19 دقيقة | الدوري الإيطالي
في دربي الأهداف السنة.. عودة مجنونة لـ أرسنال أمام وست هام 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس إنجلترا - ليستر (0)-(0) يونايتد.. انطلاق المباراة 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيهاب جلال في الإسماعيلي.. "المدرب الأنسب الذي يحتاج مساعدة اللاعبين" 35 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – تحديد موعد عودة معلول لـ مصر ساعة | الدوري المصري
مرموش: سعيد بالعودة للتسجيل.. وهدفي الثاني أُلغي بتسلل ضئيل ساعة | المحترفون
من صناعة أرتور.. بينفينتو يهزم يوفنتوس ويٌقرب اللقب لـ إنتر ساعة | الدوري الإيطالي
ديشامب يعلق على إمكانية تولي زيدان تدريب فرنسا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك