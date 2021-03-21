سولشاير: لا تلعب في يونايتد إن كنت تريد حياة هادئة

الأحد، 21 مارس 2021 - 12:52

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

شدد أولي جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على ضرورة تحمل ضغوط العمل في الفريق.

وقال النرويجي لموقع يونايتد الرسمي:"لو تريد حياة سهلة مريحة، لا تلعب في يونايتد. عليك أن تكون قويا على الصعيدين الذهني والبدني. تتحدى نفسك لتكون ناجحا، ومثل هذه الفترات هي التي نريدها".

وأضاف "لو استطعت الاستعداد بشكل جيد للمباراة التالية واللعب بأسلوبك المعتاد فهذا أفضل شيء. لو أنهينا الموسم الحالي ناجحين، أو الموسم المقبل، أو خلال عامين أو خمسة من الآن، عليك أن تعتاد خوض من 45 إلى 50 مباراة تنافسية على الأقل في الموسم، هذا ما يواجه أي لاعب في مانشستر يونايتد".

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واستمر "لو لديك 5، 6، أو 7 لاعبين يستطيعون فعل ذلك، وقتها نستطيع المنافسة على الألقاب".

ويستعد يونايتد لمواجهة قوية ضد مضيفه ليستر سيتي اليوم الأحد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستأنف الفريق مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة برايتون في 4 إبريل المقبل.

وفي 8 إبريل يحل ضيفا على غرناطة في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد سولشاير
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