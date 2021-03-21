بيراميدز يواجه الرجاء في 4 و11 إبريل

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نادي بيراميدز بمواعيد مبارياته الثلاث المقبلة في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وسيحل بيراميدز، ثالث الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز، ضيفا على الرجاء المغربي في 4 إبريل الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

ثم يستضيف الرجاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات، في ملعب الدفاع الجوي في 11 إبريل الساعة 9 مساء.

وفي الجولة الخامسة يلعب بيراميدز في زامبيا ضد نكانا في 21 إبريل الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر.

ولم يحدد كاف موعد الجولة الأخيرة من دور المجموعات والتي سيستضيف فيها بيراميدز فريق نامونجو التنزاني.

ويتصدر بيراميدز ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن الرجاء بعد حصد كل فريق لست نقاط من أول جولتين.

وتفوق بيراميدز بنتيجة 3-صفر على نكانا قبل أن يسقط نامونجو في تنزانيا بهدفين دون رد.

ويلعب بيراميدز في الكونفدرالية للموسم الثاني تواليا.

وخسر الفريق نهائي النسخة الماضية أمام نهضة بركان المغربي.