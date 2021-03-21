توخيل: تشيلسي يتمثل في عقلية وسلوك لاعبيه

أثنى توماس توخيل مدرب تشيلسي على لاعبيه بعد تجنبهم للخسارة في أول 13 مباراة له مع النادي الإنجليزي، وهو رقم لم يحققه أي مدير فني سابق في مستهل مشواره مع الفريق.

وفاز تشيلسي تسع مرات في آخر 13 مباراة ويستعد لمواجهة ضيفه شيفيلد يونايتد اليوم الأحد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال توخيل في تصريحات صحفية:"هذا النادي يتمثل في عقلية وسلوك اللاعبين. وجدت مجموعة من اللاعبين يتدربون بشكل جيد جدا، يقدمون أداء رائعا، ويتفهمون جيدا كيف تسير الأمور في الفريق. بالنسبة لي هذا ما يفعله النادي، العمل على مواصلة تركيز اللاعبين، وكيف تكون لاعبا في تشيلسي".

واستمر "العقلية ممتازة في النادي. واجبي الآن أن أبقى قريبا من اللاعبين وأجعلهم متحفزين باستمرار، توضيح دورهم في الوقت الحاضر، وألا أتركهم يرتاحون وأن أتفهم حاجاتهم".

وواصل المدرب الأسبق لدورتموند وباريس سان جيرمان "لا أود الوصول لمرحلة أن يكون الخوف من الخسارة أكبر من الرغبة في الفوز، نسعى للحفاظ على مستوانا. لا يهم إن كنا لم نخسر في 13 مباراة، طبيعي أن تتأثر بذلك، ربما تتراجع وتحاول الحفاظ على الرقم، لكن أريد أن نكون شجعانا دائما وأن نركز على الفوز باللقاء المقبل، وألا نحاول تجنب الخسارة التي ستوقف مسيرتنا الطيبة".

منذ تولي توخيل المهمة في يناير الماضي لم يخسر تشيلسي، ارتقى للمركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وأطاح بأتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف تشيلسي فريق شيفيلد يونايتد ثم في 3 إبريل يلعب ضد ضيفه وست بروميتش ألبيون في الدوري.

وفي 7 إبريل يحل ضيفا على بورتو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.