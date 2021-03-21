تايمز: مورينيو يواجه معركة وانقسام في غرفة الملابس للحفاظ على منصبه

يواجه جوزيه مورينيو مدرب توتنام معركة للحفاظ على وظيفته كمدرب للفريق، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية.

ويقع مورينيو تحت ضغط كبير بعد خروج فريقه من بطولة الدوري الأوروبي أمام دينامو زغرب، إذا يواجه انقساما كبيرا في غرفة الملابسحوله.

التقرير أشار إلى أن هناك انقساما حول دعمه من عدمه في غرفة الملابس.

وأوضح التقرير أن توتنام يتوقع تأهل مورينيو مع الفريق إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، وفي حالة عدم تحقق هذا الشرط، فسيصبحمنصب المدرب البرتغالي في خطر.

وقال التقرير إن هناك اسمين بالفعل على طاولة توتنام، مرشحان لخلافة موريينو، وهما يوليان ناجلزمان مدرب لايبزج وبراندن رودجرز مدربليستر سيتي.

وكان توتنام قد ودع الدوري الأوروبي من دور الـ16 أمام دينامو زغرب الكرواتي، وذلك بعد أن فاز ذهابا بنتيجة 2-0 ثم خسر إيابا فيكرواتيا بنتيجة 3-0.

ويستعد توتنام لكي يحل ضيفا على أستون فيلا في التاسعة والنصف مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزيالممتاز.