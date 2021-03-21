بونو: لم أعرف كيف أحتفل بالهدف.. وكدت أسجل في هذا الملعب من قبل

الأحد، 21 مارس 2021 - 00:46

كتب : FilGoal

ياسين بونو - إشبيلية

أبدى ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، سعادة بالغة بعد تسجيله أول هدف له في مسيرته الاحترافية.

بونو سجّل هدفا قاتلا في الثانية الأخيرة، ليخطف نقطة لفريقه إشبيلية أمام بلد الوليد بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

وصرّح بونو بعد اللقاء: "إنه أول هدف لي في مسيرتي. لوبيتيجي طلب مني التقدُم في الركنية، وتذكرت مباراة لي هنا أمام بلد الوليد أيضا عندما كنت لاعبا في جيرونا، وقتها كدت أن أسجّل هدفا".

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وأضاف: "الكرة سقطت أمامي وسجلتها، أنا ممتن لذلك".

وواصل: "من الصعب أن أصف ما حدث، لم أعرف كيف عليّ أن أحتفل".

وتابع: "ما حدث غريب للغاية، في لحظة تكون في مرمامك وفي لحظة أخرى تسجل هدفا".

وأشار: "كانت مباراة معقدة، الرياح كانت شديدة للغاية، ولقطة ركلة الجزاء أحبطتنا بعض الشيء لكننا أظهرنا إصرارا كبيرا في الشوط الثاني حتى جاءت المكافأة".

وأتم: "نحن سعداء للغاية لأننا كنا لا نستحق الهزيمة".

وتقدّم لـ بلد الوليد في الشوط الأول فابيان أوريانا، قبل أن يدرك ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية التعادل لفريقه في الثانية الأخيرة من اللقاء.

ليصير بونو هو أول حارس مرمى في تاريخ إشبيلية يسجل هدفا في الدوري الإسباني.

كما بات بونو أول حارس يسجل هدفا في الدوري الإسباني –ليس من ركلة جزاء- منذ داني أرانزوبيا لـ ديبورتيفو لاكورونيا أمام ألميريا في 2011.

ويعد بونو هو ثاني حارس يسجل في الموسم الحالي بالدوري الإسباني بعد ماركو دميتروفيتش حارس مرمى إيبار الذي سجل في شباك أتليتكو مدريد من ركلة جزاء، وهو شيء يحدث في نفس الموسم لأول مرة في تاريخ المسابقة.

ويعتبر هذا الهدف هو الأول لأي حارس في تاريخ الدوري الإسباني بالقدم من لعبة متحركة.

وسُجل 17 هدفا من حراس مرمى في الدوري الإسباني قبل بونو، منها 14 من ركلات جزاء.

ليرفع إشبيلية رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع بلد الوليد رصيده إلى 27 نقطة في المركز 16.

ياسين بونو إشبيلية في إسبانيا الدوري الإسباني
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